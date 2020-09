Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie en Belgique et dans le monde? Voici les informations qu’il ne fallait pas manquer ce vendredi 25 septembre.

1. BELGIQUE

Le taux de contamination est passé à 150 cas pour 100 000 habitants

Le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 1 476 par jour entre le 15 et le 21 septembre, ressort-il des chiffres provisoires de la dernière mise à jour du tableau de bord de Sciensano (+48% par rapport à la période de 7 jours précédente).

Près 200 plaintes par rapport à la gestion de la police: «langage agressif, menaçant, intimidant, vexant, impoli…»

Près de 200 plaintes sont parvenues au Comité P par rapport à la gestion de la police quant au respect des mesures Corona et 51 plaintes sont également parvenues à l’Inspection générale.

«Les médecins traitants admettent qu’ils sont sur les genoux»

Les médecins traitants sont «sur les genoux» et le temps d’attente pour les résultats d’un test augmente… Un système de réservation devrait être mis en place.

Vers un plan de répartition plus rapide des patients: «dans certains hôpitaux, la pression était énorme alors que dans d’autres…»

Lors de la première vague, dans certains hôpitaux, «la pression était énorme alors que dans d’autres pas du tout». Les patients seront davantage et plus rapidement répartis parmi les hôpitaux, assure-t-on.

Le centre de crise fait le point sur la durée de quarantaine

Le centre de crise a tenu sa traditionnelle conférence de presse ce vendredi, pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus dans notre pays.

Test négatif pour Charles Michel, qui sort de quarantaine

Charles Michel n’est pas porteur du coronavirus: un nouveau test de dépistage sur le président du Conseil européen est revenu négatif.

Une nouvelle carte interactive pour clarifier les conditions de voyage à l’étranger

Une nouvelle carte interactive est consultable sur le site des Affaires étrangères, son objectif étant de permettre aux voyageurs de comprendre en quelques clics où ils peuvent aller, dans quelles conditions et quelles seront les contraintes lors du retour.

Les médecins spécialistes s’inquiètent de la «banalisation des mesures»

«La banalisation des mesures anti-coronavirus génère un faux sentiment de sécurité. Leur assouplissement invite au relâchement», déplore vendredi le Groupement des Unions professionnelles belges des médecins spécialistes (GBS), qui met en garde contre une éventuelle «saturation des capacités d’hospitalisation».

INFOGRAPHIES | Voici la proportion de tests positifs dans votre région

À quel point la pandémie impacte-t-elle les habitants des différentes provinces belges? Tentative de réponse grâce au taux de positivité, un indicateur qui s’écarte des chiffres absolus (trop vagues) pour s’intéresser à la proportion des tests positifs.

2. RÉGIONS

3 200 amateurs de sensations fortes sur la Foire de Liège à partir du 15 octobre

La traditionnelle Foire d’octobre se tiendra bel et bien dans le centre de Liège, mais devra se soumettre à une série de mesures prises par la Ville en vue de limiter son accès. Explications.

Des postes à pourvoir pour fabriquer un vaccin anti-Covid chez Novasep à Seneffe

La société Novasep à Seneffe a signé un accord de partenariat avec l’entreprise biopharmaceutique AstraZeneca pour la production pour l’Europe d’un vaccin visant à prévenir l’infection au Covid-19. Avec des conséquences positives pour l’emploi.

3. MONDE

Jean Castex admet qu’il n’a pas téléchargé l’application StopCovid: «Je pousse les Français à le faire, mais je ne l’ai pas fait»

Chez nous, l’application Coronalert sera lancée le 30 septembre. En France, StopCovid existe déjà. Le Premier ministre invite d’ailleurs ses compatriotes à la télécharger. Mais a admis ne pas l’avoir fait lui-même.

Un onzième vaccin entre en phase 3 d’essais cliniques

Novavax a annoncé qu’elle avait commencé au Royaume-Uni un essai clinique de dernière phase de son vaccin expérimental.

La France «toujours dans une phase ascendante de l’épidémie»

L’épidémie de Covid-19 en France est toujours dans «une phase ascendante», a averti vendredi l’agence gouvernementale Santé publique France, relevant plusieurs points «inquiétants» pour les semaines à venir et invitant à rester «prudents» devant les quelques signes de stabilisation.

2 millions de morts «probables» si on ne fait pas tout contre la pandémie

Deux millions de morts du Covid-19, soit le double de ceux tués jusqu’à présent par le nouveau coronavirus, est un chiffre «très probable» si tout n’est pas fait pour combattre la pandémie, a affirmé vendredi un haut responsable de l’OMS.

5. SPORT

D1B: Westerlo place tout son noyau A en quarantaine pendant 7 jours

Après 12 cas positifs, le KVC Westerlo a pris des mesures «drastiques» de sa propre initiative. Le club a instauré une quarantaine depuis mercredi.

Les associations médicales appellent les sportifs à la vigilance avant et après l’activité

L’association des médecins sportifs et évaluateurs (SKA) et Gezond Sporten Vlaanderen (GSV) appellent tous les sportifs en équipes à garder leurs distances avant et après leurs prestations et à porter un masque.

