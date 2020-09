Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi

La Wallonie au cœur d’un traitement contre le cancer, une reconstitution sous très haute surveillance, un conseil communal épouvantable… voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 25 septembre.

1. Comment un traitement contre le cancer est né en Wallonie

L’idée est née en Belgique, les tests se font aux USA et la production aux Pays-Bas. Le Gliovac pourrait arriver en 2021.

2. Police: les excuses du permanent syndical, pour apaiser les tensions

Il fallait apaiser les tensions, c’est désormais chose faite. En filigrane, une sortie sur Facebook qui avait heurté…

3. Pluie, répétions musicale… le conseil communal de Lessines dans des conditions épouvantables

La réunion du conseil communal de Lessines, jeudi soir, s’est encore déroulée dans des conditions déplorables.

4. VIDÉO| Des poulaillers mobiles pour des œufs de qualité

L’Œuf du Pré Maca (Wavre) innove par son concept d’autonomie énergétique et fourragère. Il est finaliste du concours Trophées Incidences.

5. NOTRE SÉRIE USA 2020, J-40 | Une Belge de Floride: «Tout est possible, oui, si on a beaucoup d’argent»

Immigrée de fraîche date aux États-Unis, Sylvie Bove s’y sent d’autant plus européenne. Et elle a pris parti.

6. Flawinne: l’exécution de Bruno Miller reconstituée, sous haute sécurité

Hélicoptère, policiers en force… La reconstitution de l’homicide de Bruno Miller à Flawinne s’est déroulée sous haute surveillance. Mais sans le tireur présumé.

7. RTL va diffuser un docu sur Hitler en Belgique

Deux docus-fictions sur Hitler en Belgique seront diffusés en prime cet automne sur RTL TVI. On a visité le tournage.

INTERVIEW | Daniel Boccar revient sur l’été chahuté de l’ACFF: «On n’a jamais eu peur»

8. Le boss de l’ACFF revient sur les dossiers chauds de l’été. Et balaie d’un revers les critiques. Sans langue de bois.

9. MUSIQUE | Cette semaine, dans vos oreilles

La furie d’IDLES, la poésie de Nicolas Michaux et Peter Peter. Venez écouter, venez regarder notre sélection.

10. Montanier: «J’ai dû leur remettre la tête à l’endroit»

Philippe Montanier, l’entraineur du Standard, a vu son équipe perdre pied à 1-1 et explique comment il a dû remobiliser les troupes.

