Le foot régional en vidéo: Alerte derbys!

C’est un week-end de derbys qui est prévu au menu des rencontres à revivre en résumé vidéo dès dimanche soir. Ça commence dès la D3 et ça se poursuit jusqu’en quatrième provinciale.

Premier derby du week-end, celui qui opposera, samedi soir, Onhaye à Rochefort en D3B ACFF. Deux équipes qui se connaissent bien mais qui ne s’étaient plus affrontées en championnat depuis quelques années. Les Onhaytois étaient encore en D2 la saison dernière, alors que les Rochefortois ont assuré leur maintien en D3 après ce qui était leur retour en nationale l’année passée.

En P1 namuroise, c’est à Chevetogne qu’aura lieu le derby du week-end, pour la réception de Ciney. Chez les équipes luxembourgeoises, on épinglera le derby des voisins entre Saint-Léger et Bleid en P2A, mais aussi celui de Tintigny entre Rossignol et Tintifontaine en P3B. En province de Liège, c’est du côté de Thimister-Clermont que le duel des voisins sera filmé: Minerois B reçoit Charneux. Enfin, en terrain hennuyer, place au derby communal entre Vaudignies et Chièvres en P3B.

Découvrez ci-dessous le programme complet des matches en résumé dès dimanche soir sur la page du football régional en vidéo: