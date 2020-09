3 200 amateurs de sensations fortes sur la Foire de Liège à partir du 15 octobre

La traditionnelle Foire d’octobre se tiendra bel et bien dans le centre de Liège, mais devra se soumettre à une série de mesures prises par la Ville en vue de limiter son accès. Explications.

Attendue non sans une certaine impatience tant par les forains que par le public liégeois, la décision quant à la tenue ou non de la traditionnelle «Foire d’octobre» à Liège était attendue ce vendredi.

La Ville de Liège a tranché: si la foire aura bel et bien lieu dans le centre de la Cité ardente, elle devra néanmoins se plier à une série de mesures exceptionnelles.

Les mesures prises par la Ville: •La Foire se tiendra du 15 octobre au 15 novembre; •Le port du masque sera obligatoire dans tout le périmètre et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition; •Le champ de foire sera réparti en 4 zones; •Dans chaque zone, un bloc de 400 personnes pourra circuler dans chaque sens, ce qui porte la capacité d’accès du site à 3 200 personnes en même temps; •Le comptage sera effectué par caméra, ce qui permettra également une meilleure gestion des files.

«Le Collège de ce vendredi 25 septembre a marqué son accord sur les modalités financières proposées aux forains pour cette édition particulière de la Foire soit une réduction de 50% de la redevance», précise la Ville de Liège. «Celle-ci leur sera soumise rapidement pour validation, dernière étape pour assurer le déroulement de la manifestation.»

À travers cette décision, «Liège entend ainsi renouer avec des activités grand public permettant à toutes et tous de se divertir». Mais la Ville rappelle toutefois que «la situation épidémiologique reste suivie quotidiennement et le Bourgmestre compte sur le respect par toutes et tous des gestes barrières qui restent indispensables au vu des chiffres actuels.»