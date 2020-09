L’agence de communication Tipik et la RTBF s’accordent sur une «coexistence respectueuse»

Fin de la polémique: la RTBF et l’agence de communication Tipik ont trouvé un «accord équilibré permettant aux deux entités d’utiliser la marque dans leurs zones d’activités respectives».

L’agence de communication Tipik et la RTBF sont parvenues à un accord quant à l’utilisation de la marque «Tipik», également le nom choisi par la chaîne publique pour sa nouvelle offre audiovisuelle et digitale, annoncent-elles ce vendredi dans un communiqué. «Les parties s’orientent sans ambiguïté vers une coexistence respectueuse, et n’excluent pas des interactions futures.»

La RTBF a annoncé fin août la fusion de La Deux et Pure, à partir du 7 septembre, pour former Tipik, une seule et même marque tv, radio et web dédiée à la génération Y (jeunes adultes). Une annonce qui avait surpris l’agence de communication du même nom. La RTBF avait reconnu avoir «manqué d’élégance» en ne prévenant pas l’entreprise en amont.

Les deux entreprises se sont entre-temps rencontrées et ont trouvé un «accord équilibré permettant aux deux entités d’utiliser la marque Tipik dans leurs zones d’activités respectives: la RTBF pour sa nouvelle offre audiovisuelle et digitale en radio, TV et Web destinée au grand public; Tipik Communication pour ses activités de communication destinées principalement aux entreprises et au monde institutionnel», précisent-elles.

Tant la RTBF que l’agence de communication s’engagent à respecter «la place de l’un et de l’autre sur leurs marchés respectifs» pour éviter toute confusion dans le chef de leurs publics distincts.