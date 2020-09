Risque de tempête ou d’inondation: le numéro 1722 activé

L’été est définitivement derrière nous. La météo s’annonce tempétueuse ce vendredi, au point qu’une alerte jaune pour le vent et la pluie est lancée pour une partie du pays.

L’Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM) émet un avertissement de mauvais temps pour ce vendredi. Une alerte orange au vent est lancée en Flandre occidentale. En Wallonie, c’est le Hainaut qui risque d’être le plus touché par les intempéries puisqu’une alerte jaune au vent est lancée pour la nuit prochaine tandis qu’une alerte jaune à la pluie est décrétée dès ce vendredi 16h et jusqu’à dimanche 10h.

https ://www.meteo.be/fr/meteo/avertissements/carte-de-belgique

Le SPF Intérieur a décidé d’activer le numéro 1722. Pour rappel, le 1722 permet de décharger le numéro d’urgence 112 en cas de tempête et d’éviter que des personnes dont la vie est en danger potentiel ne doivent attendre inutilement.

En raison de la pandémie de coronavirus, les opérateurs des centrales d’urgence 112, qui traitent également les appels au numéro 1722, doivent pouvoir se concentrer pleinement sur le traitement des appels urgents (aide médicale urgente et intervention urgente des pompiers) et des appels aux médecins de garde, qu’ils soient liés ou non à une infection due au Covid-19.

Les personnes ayant besoin de l’aide des pompiers, alors qu’aucune vie n’est potentiellement en danger, doivent donc utiliser le formulaire électronique de leur service d’incendie (s’il en possède un) ou appeler le 1722. La liste des guichets électroniques mis en place par les zones de secours en cas de tempête ou d’inondations se trouve sur le site www.112.be, sous la rubrique «Pas urgent?».

Après le beau temps, la pluie

Des averses, parfois orageuses, seront en effet fréquentes dès ce vendredi matin à partir du sud-ouest, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Elles se généraliseront à l’ensemble du pays dans l’après-midi. Un coup de tonnerre n’est pas exclu.

Les maxima ne dépasseront pas 8 degrés en Hautes Fagnes et 13 ou 14 degrés en plaine, sous un vent modéré puis parfois assez fort d’ouest à sud-ouest. A la mer et à l’ouest, il sera fort à très fort, d’ouest à nord-ouest, avec des rafales jusqu’à 80 km/h.

En soirée et durant la nuit, le vent se renforcera encore. Une tempête est attendue à la Côte, provoquant des rafales de 110 km/h ou plus.

Samedi, la journée sera rythmée par de fréquentes périodes de pluie ou d’averses. Un coup de tonnerre pourrait intervenir. Le thermomètre affichera entre 6 et 15 degrés. Le vent, de secteur nord-ouest, restera modéré à assez fort à l’intérieur du pays et fort voire très fort au littoral.

Dimanche, nuages et pluie seront au programme en matinée, puis le temps pourrait devenir plus sec à partir du nord du pays. Les maxima oscilleront entre 9 et 18 degrés.