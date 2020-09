Matches remis après un seul cas contre 5 en Flandre: «L’ACFF n’en peut rien si les Flamands n’ont pas le même ministre»

Le patron de l’aile francophone du football belge revient sur la différence décisionnelle entre Nord et Sud du pays face à la crise du coronavirus.

«Le week-end passé, seuls 4% des matchs chez les amateurs francophones étaient remis à cause du Covid-19», souligne Daniel Boccar dans une interview à lire ce vendredi dans L’Avenir Huy-Waremme et sur lavenir.net.

Côté francophone, un match est remis dès qu’un cas de Covid-19 est détecté dans une équipe. En Flandre, il en faut 5. Pourquoi? «On a suivi ce que la Ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous imposait. Avec un protocole strict comme le hockey le fait aussi. Si la fédé nous dit que c’est un cas, c’est comme ça. C’était la norme pour éviter que le virus ne circule trop. Et je suis totalement d’accord avec celle-ci. L’ACFF n’en peut rien si les Flamands n’ont pas le même ministre.»

«Le changement opéré par le CNS mercredi avec une mise en quarantaine de 7 jours devrait permettre de reporter un match et non plus deux», ajoute le patron de l’ACFF, qui se veut optimiste mais prudent: «Si, d’ici la Toussaint, on n’est pas au-dessus de 10% de matchs remis, alors, on est bien. Mais si c’est le cas, c’est que la situation sanitaire n’est pas bonne chez nous. Et dans ce cas-là, le foot passera, je crois, au second plan.»

