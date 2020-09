Child Focus encourage les logiciels qui soutiennent la recherche d’enfants disparus

Child Focus soutient notamment l’application Notfound.org, qui adapte les pages d’erreurs 404 de sites web en avis de recherche d’enfants disparus, à l’occasion de sa journée annuelle NotFoundDay du 25 septembre.

L’organisation demande ainsi au plus grand nombre possible de sites web d’utiliser le logiciel et de promouvoir ce concept demain/vendredi avec le hashtag #NotFoundPledge.

Notfound.org est une initiative belge qui a déjà été mise en œuvre sur 6.300 sites web dans sept pays européens. Les propriétaires de sites internet peuvent remplacer gratuitement leurs pages «404 Error — Not Found» par des signalements de disparitions d’enfants. L’outil fonctionne à l’échelle mondiale en intégrant une technologie géo-localisée et les utilisateurs ne voient que les informations sur les enfants disparus fournies par les partenaires du pays le plus proche. De plus, l’utilisation de NotFound augmente la position de recherche de Google et améliore l’expérience de l’utilisateur, explique Child Focus.

«Les pages #notfound génèrent des millions de vues pour nos messages de recherche d’enfants disparus et sont un canal important pour Child Focus. Nous lançons un appel à tous les gestionnaires de sites pour qu’ils installent l’application notfound sur leur site internet», déclare la CEO Heidi De Pauw.

À l’occasion de la journée NotFoundDay, Child Focus et Missing Children Europe invitent tout le monde à participer pour porter cette initiative à l’attention des gouvernements, des entreprises, des écoles, des organisations et du grand public.