Bemelmans espère encore pouvoir participer au tournoi ATP d’Anvers

Déjà privé de Wimbledon, son tournoi fétiche, et de l’US Open, où il n’y avait pas de tableau qualificatif, Ruben Bemelmans (ATP 223) aurait pu sauver son année 2020 en se hissant au sein du tableau final de Roland Garros, jeudi.

Malheureusement, le Limbourgeois, 32 ans, s’est incliné au troisième et dernier tour des qualifs, 6-3, 1-6, 6-3, dans une rencontre perturbée par la pluie contre l’Allemand Daniel Altmaier (ATP 185), 22 ans.

«Financièrement, je ne peux pas me plaindre, car le prize-money à notre niveau est en augmentation», a-t-il expliqué à Belga. «Maintenant, c’est vrai qu’il y a une belle différence entre une accession au troisième tour des qualifs (25.600 euros, ndlr) et une place dans le tableau final (60.000 euros, ndlr). L’année, cela dit, elle est un peu fichue pour tout le monde avec le Covid-19. C’est très bizarre. Heureusement, je ne perdrai pas de points. C’est déjà ça. J’espère que les choses iront un peu mieux l’année prochaine, mais je crains que cela ne dure encore un petit temps. On le ressent aussi sur le plan des tournois. Pour les joueurs classés aux alentours de la 250e place à l’ATP, il y a très peu de perspectives.»

Ruben Bemelmans, qui a voyagé sans coach à Paris, s’attend ainsi à devoir fameusement jongler dans les semaines à venir s’il veut encore pouvoir jouer cette année.

«C’est bien simple, comme je ne sais pas dans quels tableaux je pourrai rentrer, je me suis inscrit partout», a-t-il souri. «Dans quinze jours, il y a soit un Challenger à Parme, soit à Barcelone. La semaine d’après, ce sera soit Alicante ou Lisbonne. Ensuite, ce sera le tournoi ATP d’Anvers. Dick Norman a promis que le meilleur joueur belge au classement recevrait une wild card pour le tableau final et que le deuxième meilleur hériterait d’une wild card pour les qualifs. Kimmer est le premier et moi je suis deuxième. J’espère donc que je pourrai y participer. Et puis, il restera un Challenger à Hambourg et ce sera sans doute tout, car pour les tournois ATP d’Astana et de Vienne, je ne dois me faire aucune illusion.»