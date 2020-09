Les universités francophones suivront les nouvelles recommandations du CNS

Contrairement aux universités flamandes, qui ont appelé jeudi leurs étudiants à ne pas suivre les nouvelles directives du Conseil national de sécurité, les universités de Liège, Namur, Mons, Louvain-La-Neuve et Bruxelles, ont décidé d’adopter les recommandations du CNS, tout en insistant sur la responsabilité des étudiants.

Si l’UNamur n’a pas exhorté ses étudiants à ne pas respecter les nouvelles directives du CNS, elle leur a rappelé dans un mail qu’ils avaient la responsabilité de limiter leurs contacts et de respecter les règles sanitaires. «Nous avons insisté sur le fait que les nouvelles mesures n’impliquent pas un relâchement des comportements de protection, que nos étudiants font partie de la population où la contamination est actuellement la plus importante, et que nous comptons sur leur sens de la responsabilité pour continuer à être prudents, à se protéger et à protéger les autres», a détaillé l’université. Elle a en outre indiqué que les règles sur le campus ne changeaient pas (port du masque obligatoire sur tout le campus, respect des gestes barrière, etc.).

L’UMons a, elle aussi, adressé un mail à l’ensemble de sa communauté (personnel et étudiants), lui rappelant la nécessité de respecter scrupuleusement l’obligation du port du masque, les mesures élémentaires d’hygiène et de distance physique; et ce, tant dans la vie privée que sur les sites et campus. L’université montoise a en outre précisé que ses activités estudiantines, en accord avec les cercles, étaient annulées durant tout le premier quadrimestre et reportées au deuxième quadrimestre, si l’évolution de la situation sanitaire le permet.

Le recteur de l’ULiège, Pierre Wolper, a également fait savoir qu’il n’avait pas recommandé aux étudiants de s’en tenir aux règles précédentes et qu’il ne comptait pas le faire. «L’essentiel n’est pas que les mesures soient plus strictes, mais qu’elles soient strictement respectées. C’est à cela que nous appelons nos étudiants, en comptant sur leur vigilance et leur sens des responsabilités», a-t-il déclaré.

L’Université libre de Bruxelles (ULB) compte, elle aussi suivre strictement les recommandations du CNS, tout comme l’UCLouvain, qui maintient le code jaune et a rappelé, par mail et via son site web, à ses étudiants les mesures de sécurité et d’hygiène en vigueur. «Nous faisons appel à leur vigilance», a indiqué l’université. Et de rappeler que sa priorité est de maintenir l’enseignement en présentiel le plus longtemps possible.

Dans les universités francophones, la rentrée académique s’est déroulée en code jaune, tandis que les universités d’Anvers (UAntwerpen), de Gand (UGent) et de Hasselt (UHasselt) avaient décidé d’entamer l’année académique en code orange.