3 cm3 de graisse pour guérir le tibia d’un enfant

Une greffe osseuse 3D met fin à la souffrance d’un enfant atteint de pseudarthrose congénitale du tibia. Cette première mondiale, réalisée aux cliniques Saint-Luc, ouvre de belles perspectives en matière de reconstruction osseuse.

Voilà deux ans, M., un petit garçon alors âgé de 5 ans, atteint d’une maladie rare (1 personne sur 100 000) appelée pseudarthrose congénitale du tibia, a pu bénéficier d’une thérapie cellulaire innovante mise au point par Novadip Biosciences, une spin-off UCLouvain: la pose d’un greffon osseux, réalisé au départ du tissu graisseux de l’enfant.

Maladie invalidante

«Ce petit garçon est né avec une fracture du tibia et cette fracture qui survient sur un os tout à fait malade n’a pas la capacité de pouvoir guérir comme un os normal», précise le Pr Pierre-Louis Docquier, chirurgien orthopédique aux Cliniques universitaires Saint-Luc.

Les conséquences sont lourdes: des douleurs provoquées par le frottement des deux parties osseuses dépourvues de cartilage et une difficulté à marcher. «Ces enfants doivent subir une dizaine d’opérations. Parfois, cela ne marche pas et l’on est obligé de les amputer pour qu’ils puissent marcher avec une prothèse».

Implant tissulaire en 3D

Ce ne sera heureusement pas le cas du petit M., premier enfant à avoir bénéficié de la thérapie cellulaire tridimensionnelle développée par la spin-off Novadip Biosciences, basée à Mont-Saint-Guibert. Il peut enfin marcher normalement!

Comment ça marche? «On a prélevé un petit morceau de graisse du patient, 3 ou 4 cm3 dont on a isolé les cellules-souches, explique Denis Dufrane, CEO de Novadip. On a obtenu ainsi spontanément et naturellement une structure tridimensionnelle. Il s’agit d’une plasticine osseuse de 18 cm3 qui a permis de restituer la continuité osseuse.Une fois le tibia consolidé, l’enfant a pu remarcher très rapidement.»

Intervention en deux temps

Cette reconstruction osseuse a nécessité deux interventions chirurgicales. «On enlève tout d’abord la zone de l’os malade et on met en place un espaceur en ciment qui maintient l’espace, détaille le Pr Docquier à la manœuvre de cette première greffe osseuse en 3D. On place à l’intérieur du tibia une tige en métal qui maintient l’axe de l’os. Au cours de cette première phase, on prélève chez l’enfant une petite quantité de graisse. À partir de celle-ci, des cellules-souches sont isolées et transformées pour obtenir une greffe osseuse».

Trois mois plus tard, retour en salle d’op: le chirurgien-orthopédique enlève le bloc de ciment et met la greffe osseuse en place. «Malléable comme de la plasticine, elle va durcir avec le temps et consolider la partie de l’os qui a été enlevée. En deux ans, l’os a été consolidé. On laisse une attelle en place pour protéger le tibia d’une nouvelle fracture. Attelle que le patient devra garder jusqu’à la fin de la croissance».

Greffon 3D plus accessible

Deux autres enfants atteints de pseudarthrose congénitale du tibia ont bénéficié d’une greffe osseuse 3D, toujours à titre compassionnel car cette technique de thérapie cellulaire coûte cher. «Nous développons un greffon 3D, toujours dans le domaine osseux, qui sera directement accessible en première ligne en salle d’opération pour une population beaucoup plus large, annonce le boss de Novadip Biosciences. Notre idée est de rendre le produit biologiquement actif accessible à tous ce qui n’est pas le cas aujourd’hui car il est réservé aux patients, des enfants pour la plupart, atteints de pathologies rares»