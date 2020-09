Plusieurs acteurs syndicaux, associations et ONG appellent à une fiscalité plus juste

Le Réseau pour la justice fiscale (RJF) et son homologue flamand Financieel Actie Netwerk (FAN), regroupant ensemble les syndicats et une quarantaine d’ONG, de mouvements et d’associations, ont interpellé les négociateurs du futur gouvernement afin d’appeler à une fiscalité plus juste, ont déclaré le RJF et le FAN dans un communiqué jeudi.

La crise du Covid-19 et le ralentissement économique qu’elle induit ont et auront des conséquences douloureuses dont les premières victimes sont les personnes les plus précarisées, ainsi que les petites entreprises qui n’ont pas les ressources pour faire face aux chocs externes, explique le RJF qui rappelle, en outre, que les sociétés sont aussi confrontées au défi majeur de la transition juste vers une économie zéro carbone.

Face à ce constat, les différents acteurs de la société réunis au sein du RJF s’inquiètent de la facture à venir. Ils appellent, ensemble, à une fiscalité plus juste. Ils ont donc interpellé les négociateurs du futur gouvernement afin, disent-ils, que «les contribuables les plus aisés fournissent un effort particulier».

Pour tendre vers cette justice fiscale, cela implique, souligne le RJF, «une réforme fiscale qui rétablisse l’équilibre entre la taxation des revenus du travail et celle qui touche le capital. Cette réforme fiscale pourrait être accompagnée d’un impôt exceptionnel de crise sur les grosses fortunes».

«À cette fin, il existe un préalable indispensable», souligne encore le RJF, «notre législation doit instaurer explicitement une transparence fiscale intégrale sur l’ensemble des revenus, quelle qu’en soit l’origine (belge ou étrangère) et la nature (professionnel, mobilier, immobilier)». Par ailleurs, «il faut impérativement mettre fin au secret bancaire fiscal qui existe toujours en partie en Belgique», expliquent les différents acteurs.

Le RJF défend aussi l’idée selon laquelle la Belgique doit soutenir la mobilisation de recettes propres de l’Union européenne (UE), à travers l’instauration d’une taxe européenne sur les transactions financières, d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’UE, d’un impôt minimum sur les bénéfices des sociétés ou d’un impôt européen sur les grands patrimoines.

Enfin, au niveau international, des mesures doivent être prises pour que les multinationales paient leur juste part, estime le RJF.