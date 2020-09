Namur: le masque obligatoire en rue jusqu’au 1/10

En octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l’espace public, sauf lors des marchés, brocantes et rassemblements.

Dès le 1er octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les rues du centre-ville, les artères commerçantes du grand Namur ainsi que long de la Meuse et de la Sambre. Le bourgmestre Maxime Prévot, a pris un arrêté de police dans ce sens et s’en est expliqué en publiant un long communiqué de presse ce jeudi après-midi.

«La Première ministre concède que continuer de rendre celui-ci obligatoire en extérieur n’a pas nécessairement une grande pertinence, sous réserve des impositions que les autorités locales souhaiteraient maintenir au vu de leurs réalités de terrain, indique notamment Maxime Prévot. À mon sens, dans ce contexte, conserver l’obligation généralisée de port du masque en tout temps n’a plus guère de pertinence.» D’autant plus que la situation épidémiologique de Namur n’est pas critique: «On parle grosso modo d’une centaine de cas positifs nouveaux sur les 15 derniers jours.»

Le port du masque restera toutefois obligatoire en extérieur dans certaines circonstances. «Les responsables médicaux de notre cellule communale de crise recommandent de conserver encore une certaine prudence», argumente Maxime Prévot. L’obligation sera maintenue lors des marchés et des brocantes, et lors de tout rassemblement d’importance ou évènement spécifique, dans le cadre des autorisations qui seront données par la Ville.

Un masque sur soi? Pas obligatoire

Le bourgmestre de Namur rappelle par ailleurs que les mesures actuelles sont susceptibles d’être adaptées, dans un sens ou dans un autre, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Enfin, il «exhorte», et n’oblige donc pas, chacun à disposer toujours d’un masque sur soi, prêt à être enfilé pour respecter les règles de distanciation sociale.