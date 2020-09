VIDÉO | KickCancer Challenge: il va courir 450 km en 9 jours à travers la Belgique pour la recherche contre le cancer

Cet habitant de Braine-le-Comte s’est lancé un fameux défi: il va courir 450 km, d’Aubange à La Panne, en 9 jours, pour récolter de l’argent pour la recherche contre le cancer pédiatrique.

Thierry Vandevelde n’a rien d’un athlète d’élite. Pourtant, le défi qu’il s’est lancé n’est pas banal: il va courir 450 km, d’Aubange à La Panne, pour récolter de l’argent pour la recherche contre le cancer pédiatrique. 450 km, c’est quasi l’équivalent de 11 marathons. En 9 jours. Un beau défi!

La mort d’un enfant

Cette idée complètement dingue lui est venue lorsqu’un couple d’amis a perdu son petit garçon, Orvil, âgé de 12 ans. Orvil est mort d’un cancer.

Thierry a voulu faire de ce défi sportif un projet qui avait du sens. Un défi qui porte un nom: le KickCancer Challenge.

kickCancerest une fondation, créée en Belgique par une famille touchée par le cancer d’un enfant. Le but de cette fondation est d’aider la recherche contre le cancer pédiatrique afin d’éradiquer ce mal qui touche les enfants.

Thierry a donc lié son défi à cette fondation. Il invite chacun, qui se sent touché de près ou de loin par cette problématique, à faire un don ou a participer avec lui à son défi.

«Le projet a été lancé en janvier de cette année sur les réseaux sociaux. Le but n’est pas de courir seul mais de réussir à avoir des gens qui m’accompagnent sur des bouts de l’itinéraire». Un peu comme Forrest Gump qui traverse les USA. Une comparaison qui fait sourire le sportif presque quinqua.

Thierry Vandevelde s’entraîne plusieurs fois par semaine. © Jacques Duchateau

«Vos dons, c’est mon énergie»

Thierry s’entraîne plusieurs fois par semaine, dans le bois de la Houssière, près de chez lui à Braine-le-Comte. Son énergie, il va la puiser dans les soutiens qu’il reçoit. Il en a d’ailleurs fait un slogan: «Vos dons, c’est mon énergie».

Il faut sensibiliser les gens à la cause, plus qu’au challenge en lui-même. Parce que ce genre de drame pourrait ne pas arriver qu’aux autres

Le compte à rebours a maintenant commencé. Il reste trois semaines à Thierry avant de se lancer dans cette course. Il veut aussi fédérer un maximum de personnes autour de lui. Son but n’est pas de courir seul, mais de se retrouver en petits groupes, tout au long du parcours.

«Pour les personnes qui voudraient courir avec moi, il y a des sections d’itinéraires de différentes distances. Les plus courtes font 6 km. C’est donc à la portée de tous. Les itinéraires sont téléchargeables via un site internet qui est en cours de création. Il est d’ailleurs préférable de s’inscrire. En particulier pour l’étape de Braine-le-Comte, où j’habite et où il risque d’y avoir un peu de monde.»

Un engouement sur les réseaux sociaux

Il a également créé divers profils sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, il invite les joggeurs à le soutenir en lui envoyant une photo et le parcours d’un jogging réalisé. Des photos qu’il compile ensuite et republie. «Ça a aussi créé un engouement parce que les gens contribuent de manière active, au-delà du don d’argent.»

Thierry compile sur Facebook les photos des joggeurs qui le soutiennent. © Thierry Vandevelde

La hantise de Thierry, c’est la blessure, en cours de parcours, qui l’empêcherait d’arriver au bout de son objectif «parce que je ne suis pas un athlète d’élite, je ne suis pas à l’abri d’une entorse, d’un claquage». La solution: un témoin matériel qu’il pourrait faire passer à d’autres coureurs pour arriver à destination. Rien n’est laissé au hasard dans son organisation.

Le départ se fera à Aubange le samedi 17 octobre. L’arrivée, ce sera à La Panne ou à Saint-Idesbald (à confirmer, en fonction de la météo) le dimanche 25 octobre.

Retrouvez Thierry sur sa page Facebook et sur son site.

Dans notre vidéo en tête de cet article, Thierry vous présente son projet fou.

Dans la carte ci-dessous, le parcours que Thierry a préparé emprunte uniquement des sentiers GR.

© Thierry Vandevelde