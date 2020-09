Une semaine de plus pour les forains à Tournai

La Ville a répondu favorablement à la demande des forains de pouvoir rester une semaine de plus sur l’Esplanade de l’Europe, à Tournai.

Dire que l’agenda des forains a été quelque peu perturbé ces derniers mois est un euphémisme…

Ceux-ci ont en effet particulièrement souffert des conséquences de la crise sanitaire, la plupart de leurs prestations ayant été purement et simplement annulées un peu partout en Wallonie.

Ils viennent d’apprendre qu’à Tournai, ils pourront jouer les prolongations jusqu’au dimanche 4 octobre inclus, soit une semaine de plus que ce qui avait été initialement prévu quand ils se sont installés sur l’Esplanade de l’Europe le 5 septembre dernier.

«Rien que le fait de pouvoir s’installer à Tournai était déjà une bonne nouvelle,

explique Anthony Mastrovalerio, président wallon de l’Union des industriels forains belges. En effet, notre calendrier a été totalement perturbé par la crise sanitaire, les villes par lesquelles nous devions passer annulaient les foires les unes après les autres… Nous ne retrouverons pas l’argent que nous avons perdu mais ce qui était important pour nous, c’était surtout de pouvoir recommencer à travailler. Car, être forain, c’est plus qu’un métier, c’est aussi et surtout un art de vivre. La foire, c’est en réalité toute notre existence et nous en priver, c’est aussi, quelque part, nous condamner à mort à petits feux…» Pour rappel, l’entrée vers le champ de foire - actuellement limité à 400 personnes simultanément selon les règles santiaires en vigueur - est située sur le paking de la Maison de la culture.

Si les forains avaient sollicité la Ville pour jouer les prolongations, c’est aussi parce qu’ils ont la perspective de pouvoir participer à la prochaine foire de Liège (ainsi qu’à celle d’Ostende pour certains) qui devrait s’ouvrir à la mi-octobre.

«Habituellement, cette foire commence au début octobre dans la foulée de celle de Tournai, poursuit le président wallon des forains. Aussi, si le calendrier avait été maintenu, il n’y aurait pas eu de coupure dans l’organisation du travail des forains. Grâce à la prolongation acceptée par la Ville de Tournai, il n’y en aura pas non plus même si la foire de Liège débute un peu plus tard cette année.»

Il est un autre «cadeau» offert par la Ville de Tournai – mais pas qu’aux forains – qui est aussi particulièrement apprécié par ces derniers; à savoir: l’exemption de la taxe sur l’occupation du domaine public qui profite également aux représentants du secteur Horeca.