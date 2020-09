Rendre la Wallonie plus propre: le Grand Nettoyage citoyen débute ce jeudi pour une durée de quatre jours

Comme chaque année, le Grand Nettoyage, décalé cette année à l’automne en raison du confinement, met en scène des dizaines de milliers de bénévoles qui, quatre jours durant, vont nettoyer routes et cours d’eau.

«Comment peut-on s’imaginer en voyant un vol d’hirondelles que l’automne vient d’arriver?». Fredonnée désormais depuis plus de cinquante ans, la question de Jean Ferrat n’a jamais semblé si pertinente.

Car si les rosées matinales ont accompagné l’arrivée de l’automne voici quelques jours, nombreux sont les signes qui semblent faire perdurer de plus douces et précoces saisons. Comme, par exemple, le «Grand Nettoyage de Printemps», lequel a lieu, comme son nom ne l’indique pas, ce week-end.

Le «Grand Nettoyage» en automne

Crise sanitaire oblige, l’événement qui, chaque année, gagne en popularité n’avait pu se dérouler comme prévu il y a de ça six mois. C’est donc en cette fin de mois de septembre que le traditionnel «Grand Nettoyage de Printemps» aura lieu et, plus précisément, dès ce jeudi pour une durée de quatre jours.

Avec plus de 30 000 citoyens inscrits (individus, associations et autres), accompagnés de 15 000 écoliers, l’opération sera plus visible que jamais sur les bords de nos routes et les berges de nos ruisseaux.

Une carte détaillée

Afin de permettre à chacun de prendre une part active à l’opération, le site Internet Wallonie Plus Propre a développé (avec Esri) une carte interactive permettant à chacun de voir s’il existe une équipe de bénévoles inscrites dans son quartier.

Wallonie Plus Propre / ESRI

En zoomant sur la carte, vous pourrez ainsi voir pour chaque quartier, chaque rue, chaque cours d’eau si une équipe s’est organisée, le nombre notamment de bénévoles qui seront présents et le jour de l’action menée.

Wallonie Plus Propre / ESRI

+ Accéder à la carte interactive

À vos marques… Prêts? Nettoyez!