Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce jeudi

Les patrons de discothèques dans le désarroi; Le roi a visité Wasabi; Le parcours hors du commun du Carolo Mamadou Fall: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce jeudi 24 septembre.

1. Le cri d’alarme d’un patron de boîte de nuit

«Je n’ai plus de bonheur à donner». Il y a une poignée de mois, l’une des figures de l’horeca, Joseph van Calbergh, faisait part de son désarroi en plein confinement, craignant pour son avenir et celui de ses collègues. Par deux fois, le patron du club privé du bois Fichaux a tiré la sonnette d’alarme auprès du gouvernement et vient de le faire pour la troisième… et dernière fois.

2. CPAS: il y aura la crise d’après

Rentrée politique pour les CPAS wallons: ils ont vécu la crise mais il va y avoir celle d’après. Plus grave. Elle va durer au moins jusqu’en 2022.

3. USA: ce Belge en Géorgie votera pour Biden «contre mon propre sentiment»

Karl Thyberghin ne reconnaît plus le pays où il a vécu il y a vingt ans: les États-Unis, dit-il, sont divisés comme jamais.

+ USA 2020 : Un jour, un état raconté par un Belge de là-bas

4. Mini-Europe à Louvain-la-Neuve?

Si les responsables du parc viennent avec un projet, celui-ci sera étudié, répond-on simplement du côté de l’Inesu (UCLouvain).

5. VIDÉO | Le roi a visité le projet Wasabi à la Faculté agronomique de Gembloux

Le roi Philippe a visité le projet Wasabi des Facultés agronomiques de Gembloux. Un centre de recherche à la pointe en matière d’agriculture urbaine.

6. «Maintenir la vie, un enjeu crucial» dans les institutions pour personnes handicapées

Le centre La Pommeraie a été plutôt épargné par la première vague. Face aux soubresauts actuels, on est à la fois inquiet et rassuré.

7. Nicolas Michaux, amoureux en colère

Confectionné de façon artisanale au milieu de nulle part, le second album de Nicolas Michaux est d’une beauté infinie. Sans fioriture, il nous confie ses joies et ses peurs avec une honnêteté désarmante.

8. Avec la pluie annoncée, les champignons vont pulluler

François Zabus, spécialiste des champignons, pense que la pluie annoncée va faire sortir les petits chapeaux à foison.

9. Le château d’Annevoie aura aussi son vin

Les propriétaires du château d’Annevoie se lancent dans le vin bio. Ils ont déjà planté 11,5 ha, et investissent dans un chai.

10. Fall: du job d’électricien au Sénégal aux projecteurs de l’Europe à Charleroi

Il y a 10 ans, Mamadou Fall était encore électricien au Sénégal. Ce jeudi soir, il va découvrir la Coupe d’Europe avec Charleroi. Retour sur un parcours hors du commun.

