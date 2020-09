Avec son journal «qui reconnecte les générations», la start-up liégeoise Tribu News voit grand

L’application Tribu News permet aux familles de créer et imprimer leur propre journal mensuel familial. Tribu News

Après une première levée de fonds de 300 000 euros en juin de l’année dernière, Tribu News s’apprête cette fois à lever 700 000 euros pour accélérer sa croissance. Objectif de la démarche: accélérer sa croissance et «multiplier par 10 le nombre de familles abonnées».

Si les mesures de confinement sociales ont été légèrement assouplies par le récent Conseil national de sécurité, les personnes âgées, considérées comme plus à risque, souffrent chaque jour un peu plus de l’éloignement de leurs proches. Dans ce contexte particulier de crise sanitaire, elles se retrouvent ainsi bien souvent plus isolées qu’à l’ordinaire.

L’application proposée par la start-up liégeoise connaît un vif succès auprès des plus anciennes générations, particulièrement isolées depuis le début du confinement. Tribu News Face à ce constat, une jeune start-up liégeoise s’est lancée dans un projet à la fois social et innovant: «Tribu News propose une solution qui permet aux familles de facilement envoyer des nouvelles à leurs grands-parents. Via une application simple d’utilisation, les membres d’une famille (NDLR: d’une «Tribu») créent ensemble, de façon collaborative, leur journal photo mensuel», explique la start-up.

Explosion de la demande

«Notre concept innovant de réunir les familles a pris tout son sens. Nous avions à cœur de répondre présent et de proposer notre solution pour soutenir les personnes les plus vulnérables», observe Arnaud de Cartier, le CEO.

Et le moins que l’on puisse écrire est que la solution proposée par Tribu News a séduit. «La demande pour les abonnements Tribu News a littéralement explosé: + 1 076% de nouveaux clients par rapport à 2019». De quoi encourager la jeune entreprise liégeoise à voir plus grand encore.

Nouvelle levée de fonds

Pour ce faire, la start-up procède à une nouvelle levée de fonds pour une valeur de 700 000 euros, qui viendront s’ajouter aux 300 000 euros levés en juin 2019. De quoi permettre à Tribu News de croître rapidement et «de multiplier par 10 le nombre de familles abonnées et de mettre en place une série de développements qui faciliteront les interactions entre les membres d’une Tribu», précise la start-up.

«Nous sommes très heureux des investisseurs qui nous rejoignent», reprend Arnaud de Cartier. «Le plus important est de connecter les grands-parents au quotidien de leurs proches. Nous allons continuer d’améliorer chaque jour l’expérience sur notre application. Cette levée de fonds va nous permettre de répondre aux demandes d’évolutions des familles et de renforcer les liens entre les générations en toute simplicité».

Quatre années d’existence Start-up belge créée en 2016, Tribu News veut rassembler les familles à travers les générations. Son premier produit, l’application de création et coédition du journal familial est disponible en 4 langues (anglais, français, néerlandais et allemand) sur Android et iOS. + Plus d’information sur le site Internet de Tribu News.