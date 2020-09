Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie en Belgique et dans le monde? Voici les informations qu’il ne fallait pas manquer ce jeudi 24 septembre.

LÉGENDE BELGIQUE MONDE SPORT CULTURE

Le cri d’alarme d’un patron de boîte de nuit: «Je n’ai plus de bonheur à donner»

Il y a une poignée de mois, l’une des figures de l’horeca, Joseph van Calbergh, faisait part de son désarroi en plein confinement, craignant pour son avenir et celui de ses collègues. Par deux fois, le patron du club privé du bois Fichaux a tiré la sonnette d’alarme auprès du gouvernement et vient de le faire pour la troisième… et dernière fois.

+ LIRE

À Libramont, le centre de test Covid-19 ne désemplit pas

La Halle aux Foires de Libramont est encore transformée pour quelques jours en drive-in de dépistage. Les tests en masse y sont opérés.

+ LIRE

CPAS: il y aura la crise d’après

Rentrée politique pour les CPAS wallons: ils ont vécu la crise mais il va y avoir celle d’après. Plus grave. Elle va durer au moins jusqu’en 2022.

+ LIRE

10% des lits se sont vidés dans les maisons de repos

Le taux d’occupation des résidences pour seniors a reculé de 10% par rapport au nombre de chambres qui étaient occupées avant que la pandémie de coronavirus atteigne la Belgique.

+ LIRE

La ville de Manaus, au Brésil, aurait atteint le seuil d’immunité collective

Les habitants de la ville brésilienne de Manaus, fortement infectés par le coronavirus, bénéficieraient désormais d’un niveau d’immunité collective permettant de contrôler la circulation virale, selon une étude préliminaire publiée mercredi.

+ LIRE

Les cas augmentent toujours, le taux de contamination passe à 140 cas pour 100.000 habitants

Au total, 106.887 contaminations au coronavirus ont été comptabilisées, ressort-il jeudi des chiffres provisoires de la dernière mise à jour du tableau de bord de l’Institut de santé publique, Sciensano.

+ LIRE

Le gouvernement britannique lance avec retard son application de traçage

En pleine résurgence de l’épidémie, le gouvernement britannique a lancé jeudi en Angleterre et au pays de Galles son application de traçage des cas de nouveau coronavirus, quatre mois après la date initialement prévue.

+ LIRE