Juliette Gréco, icône de Saint-Germain-des-Prés

«Il n’y a de mort que l’oubli et c’est la pire des morts»

En 2012, Juliette Gréco se confiait dans nos colonnes à l’occasion de la sortie de son album Ça se traverse et c’est beau… Morceaux choisis.

Jacques Brel

«J’aime Brel. Nous sommes restés amis depuis le premier jour jusqu’au dernier. Après j’ai appris que plein de femmes avaient couché avec lui. Et bien moi pas! (rires). On s’est aimé debout, tout est resté pur entre nous. Lui, Brassens, Ferré et tous les autres, j’ai besoin d’eux. Il y a beaucoup de chansons d’eux qui restent, c’est inépuisable.»

Boris Vian

«Boris, c’était mon grand frère. C’est lui qui m’a rendu la parole, m’a redonné le courage de parler. J’ai eu le plus beau, le plus doux et le moins cher des psychiatres!»

Saint-Germain-des-Prés

«Après la guerre, tout le monde s’y côtoyait: les peintres, les écrivains, les musiciens, les scientifiques, les philosophes… Tous étaient d’une incroyable générosité. Moi j’étais jeune et seule au début. Introvertie, silencieuse mais mes oreilles étaient très ouvertes. J’écoutais tout. Sartre et Beauvoir ou Merleau-Ponty, quand je posais une question, ils me répondaient. Je peux dire que j’ai fait mon université au bistrot, avec les plus grands!»

La mort

