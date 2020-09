INTERVIEW | Nicolas Michaux, amoureux en colère

Confectionné de façon artisanale au milieu de nulle part,le second album de Nicolas Michaux est d’une beauté infinie. Sans fioriture, il nous confie ses joies et ses peurs avec une honnêteté désarmante.

Capitane Records Nicolas Michaux nous revient avec un second exercice en solo (lui qui fut le leader d’Été 67) lumineux et très personnel qui oscille constamment entre cris de rage et euphorie amoureuse. Il nous parle de cet Amour Colère qui porte définitivement bien son nom.

Dans quel état d’esprit étiez-vous au moment de vous lancer dans ce second album?

J’étais conquérant! Je savais que ça n’allait pas être une partie de plaisir et que la montagne à gravir était immense mais j’avais vraiment de l’envie.

Pourquoi la montagne était-elle si difficile à gravir?

C’est toujours difficile de faire un album! C’est un peu comme partir en expédition dans l’Himalaya avec un sac à dos: on sait bien que ça va être une belle et grande expérience et qu’on va rentrer chez soi transformé mais on sait aussi que ça ne va pas être le Club Med.

Des chansons en anglais, d’autres en français: une façon d’être aussi dans l’introspection?

Je n’ai pas forcément utilisé le français pour les chansons les plus intimes comme «Harvester» ou «Every Word», qui sont du «côté amour» et parle de la famille. Mais pour des textes comme «Parrot» ou «Ennemies», je n’ai jamais été capable de les écrire en français. L’anglais me permet peut-être aussi d’avoir un peu plus de distance.

Au niveau de la musique, on ressent une certaine gravité aussi.

J’étais conscient que j’allais faire un disque moins pop que le premier. J’essaie d’avoir une démarche documentaire dans ce que je fais et, en cela, «À la vie à la mort» était vraiment un disque bruxellois. Il était bigarré, il y avait du Elli et Jacno, de la musique africaine, un grand brassage de plein de choses. C’était assez choral. Mais cette fois, je voulais que ça me ressemble plus donc je suis retourné vers mes premières amours: le rock des années 60-70, une espèce de folk teintée de rock indé. J’étais moins dans une envie de plaire. Étant seul à l’étranger, je voulais que ce disque soit un retour à moi.

L’aspect «colère» est parfois assez violent dans vos textes.

C’est vrai mais la violence est partout dans notre société. Se noyer en Méditerranée parce qu’on n’est volontairement pas secouru, le post et le néocolonialisme, le patriarcat… Tout ça est extrêmement violent. Quelle réponse y apporter? Est-ce qu’il faut devenir violent? Mais notre démocratie a d’horribles limites et ne suffit pas à donner le coup de gouvernail nécessaire pour nous éviter la catastrophe. Je crois beaucoup à l’action directe sans qu’elle soit nécessairement violente.

Mais il y a des zones d’espoir, aussi…

Je pense que nous vivons un moment historique absolument intéressant qui fait naître beaucoup d’espoir chez moi. La situation est pire qu’avant mais j’espère qu’elle nous poussera à nous poser les bonnes questions et les questions sociétales sont revenues au centre de la réflexion.

Capitane Records. Aux Nuits Botaniques le 01/10.