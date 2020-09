«On avance dans la connaissance du virus, et ses périodes de contagiosité. Au début, on a fixé la norme de 14 jours pour une précaution maximale. Mais c’est une période extrêmement longue. Beaucoup de gens ne suivent pas, avec des conséquences dramatiques », explique la Pr Frédérique Jacobs, chef de la Clinique des maladies infectieuses et tropicales à Erasme.