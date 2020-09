Marwan Yahiaoui coupable de parricide

Aux assises de Hainaut, Marwan Yahiaoui a été reconnu coupable d’avoir tué son père Ahmed, le 23 décembre 2017.

Marwan Yahiaoui a été reconnu coupable, ce mercredi, d’avoir tué son père Ahmed par strangulation, le 23 décembre 2017. Les jurés ont été convaincus par les aveux du jeune homme, corroborés par les constatations médico-légales. Il avait, deux jours plus tard, enterré le corps de son père dans un bois situé entre trois voies rapides. Le débat sur la peine aura lieu ce jeudi.

Les jurés ont rendu un verdict de culpabilité en moins d’une heure. L’exercice était aisé car l’accusé était en aveux et sa défense n’a pas contesté les faits, préférant garder ses arguments pour le débat sur la peine.

Ahmed Yahiaoui, la victime, était père de deux filles et d’un garçon, Marwan, 21 ans au moment des faits. Il s’était séparé de leur mère en 2014 et le divorce était en cours. Ahmed Yahiaoui avait souhaité mettre en vente la maison familiale située rue du Louât à Farciennes. Marwan craignait se retrouver sans domicile et il avait souhaité revoir son père pour évoquer cette vente.

Le 23 décembre, Ahmed Yahiaoui s’est rendu en bus à Farciennes. Il a rencontré son fils en début d’après-midi et ils ont discuté, en se promenant dans le parc de Farciennes. La victime n’a ensuite plus donné le moindre signe de vie depuis le milieu d’après-midi.

Après l’avoir tué, son fils s’est débarrassé de son téléphone portable, qu’il avait démonté, et de ses vêtements. Le fils avait nettoyé le cadavre avec des lingettes et curé les ongles de son père car ce dernier lui avait griffé le visage durant la rixe.

Entendu à titre de témoin, Marwan Yahiaoui est rapidement devenu suspect en raison de l’enquête de téléphonie de son père qui a démontré que les deux hommes s’étaient fixé rendez-vous, alors que Marwan prétendait ne plus avoir vu son père depuis des mois. Ils ont aussi été filmés, le 23 décembre, par une caméra à Farciennes.

Il est passé aux aveux le 29 décembre et il a indiqué où se trouvait le corps de son père, qu’il avait enterré dans un bois.

Pour les jurés, l’intention de tuer est établie par le geste de strangulation, sa durée (cinq minutes) et la force employée (les deux grandes cornes de l’os hyoïde ont été fracturées). Marwan a déclaré, lors du premier jour du procès, que son père n’avait aucune chance de s’en sortir.

Le débat sur la peine aura donc lieu ce jeudi. L’accusation ne devrait pas requérir la peine maximale prévue par le code pénal, soit la peine de réclusion criminelle à perpétuité, étant donné le jeune âge de l’accusé et l’absence de condamnation avant les faits.

La défense tentera d’apporter un peu d’humanité chez celui qui s’est montré très froid durant les trois premiers jours de procès.