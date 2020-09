Sfar, Karl T., Canales, Cruchaudet, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 24 septembre

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, un renard et un Renart (mais pas Renaud), le mythe du Hollandais Volant revisité ou encore une pionnière à moitié folle (mais juste à moitié). Bonnes lectures.

1 300 grammes

Kamiti - Le résumé de l’éditeur

1643, dans une Europe dirigée par le commerce, divisée par les religions et déchirée par les guerres, Agnès, une gamine des rues d’Amsterdam tente de survivre en vendant de l’épicine, une drogue dont elle est, elle aussi, dépendante.

Et parce que les 300 grammes qu’elle doit rembourser au Prêteur lui fondent entre les doigts, Agnès n’a plus d’autre choix que de disparaître très vite.

Mais Agnès dérape, dérive, et beaucoup trop de monde s’intéresse à la petite droguée.

Il y a bien plus de 300 grammes en jeu… Il y a le plus grand secret de Dieu

Notre avis en un mot: ÉPIQUE

Un récit qui oscille entre historique et fantastique avec talent, bourré de bonnes idées (l’échange épistolaire qui intervient comme intermède entre les différentes parties), et surtout nanti d’un dessin en noir et blanc à couper le souffle. Une vraie belle surprise.

Kamiti «300 grammes», Marie/Karl T., 116 p., 21. 90€.

2 Elles se rendent pas compte

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Ce soir, Francis Deacon enfile des collants, rehausse ses cils de mascara et souligne ses yeux de noir. Mais n’allez pas croire qu’il soit de ce bord-là! C’est que ce soir, Gaya, son amie – et parfois amante – organise une soirée costumée.

L’occasion pour elle de s’envoyer au 7e ciel à coup de piquouses certainement pas fournies sur ordonnance. Francis, il déteste les drogués. Alors quand il découvre que sa Gaya elle a pris l’autoroute de la défonce sur conseil du futur mari (un futur mari? Francis était pas au courant!) et que ce mari, il a pas l’air particulièrement tourné vers les charmes délicats de la féminité, il se dit qu’il y a quelque chose de l’espèce de l’anguille sous roche.

Quand il sort pas pour un bal costumé, il fait pas dans la dentelle Francis. Alors en démêlant le nœud de l’affaire Gaya, il se retrouve vite avec la gueule fracassée et 10 000 dollars de dettes. Heureusement, il a son frangin Ritchie, médecin de métier. Avec lui, s’il s’agit de trancher entre le vice et le serment d’Hippocrate, il réfléchit pas.

Surtout si c’est pour sortir le petit frère de la panade.

Notre avis en un mot: JOYEUX

Boris «Vernon» Sulli’Vian, de l’Amérique à la BD, ça continue avec ce polar hard-boiled testant les limites du genre dans un joyeux mélange.

Les femmes et les hommes, chacun à leur place? Nenni.

Le graphisme de Delpeche est fou.

Glénat Morvan/Delpeche, 96 p., 19.50€.

3 Waluk (T.2)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Dans un monde de plus en plus hostile pour les animaux sauvages, Waluk et Esquimo tentent de survivre tout en veillant sur les petits de Valkia, partie chasser pour toute la troupe.

Aussi farceurs que curieux, les oursons donnent d’ailleurs bien du fil à retordre à Waluk et son vieil ami. Surtout le jour où un immense navire perd une partie de sa cargaison, alors qu’il se fraie un passage entre les blocs de glace…

Pendant ce temps, les chiens du campement sont confrontés à de graves problèmes. Alertés, Waluk et Esquimo, accompagnés par la chouette Uhuapeu, décident de leur venir en aide. Ils ne seront pas les seuls à protéger les chiens des humains cupides: un puissant allié surgit… le Grand Tuhis!

Notre avis en un mot: SALUTAIRE

Le vieil ours Eskimo et son protégé, Waluk, vont de nouveau affronter les dangers laissés par l’homme sur leur banquise.

De quoi faire réfléchir aux enjeux climatiques tout en vivant une grande aventure.

Dargaud «La route du grand chien», Ruiz/Ana Miralles, 48 p., 9.99€.

4 Gentlemind (T.1)

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

New-York, 1940.

Navit, une jeune artiste désargentée, hérite d’un journal de charme quelque peu désuet: ‘Gentlemind’.

Combative, intelligente et audacieuse, elle s’improvise patronne de presse et se lance le défi insensé d’en faire un magazine moderne.

Hantée par le souvenir de son amant disparu sur le front en Europe, elle doit affronter la réalité d’une société américaine en plein âge d’or mais résolument machiste…

Notre avis en un mot: FÉMINISTE

Navit, une jeune artiste se retrouve à la tête de la revue de charme Gentlemind.

Plongée stylisée dans le New York des années 40, avec une héroïne qui met une bonne claque à la société patriarcale.

Dargaud Épisode 1, Canales/Valero/Lapone, 88 p., 18€.

5 Le renard de Morlange

Jungle - Le résumé de l’éditeur

Le Comte de Morlange est si cruel qu’une malédiction le destine à se transformer en

jeune renard les nuits de pleine lune. Violences, humiliations: rien n’arrête le cruel Comte de Morlange.

Jusqu’au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s’il ne change pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune…

Notre avis en un mot: POUSSIF

De sa rencontre avec un sans-abri se révélant être un sorcier, un nobliau est maudit, bloqué dans la peau d’un canidé.

Une bien piètre adaptation du roman de Surget. Ne regardez (vraiment) pas le renard qui passe.

Jungle L’Hermenier/Moreau, 46 p., 14,95€.

6 Les belles personnes

Soleil - Le résumé de l’éditeur

«Faire des portraits d’anonymes». Cette idée, impulsée par le festival Lyon BD, a assez vite interpellé Chloé Cruchaudet.

Elle a alors modelé cette proposition pour rendre le dispositif interactif: un appel à contributions a été lancé, afin de recueillir des éloges de «belles personnes»; l’objectif étant d’inciter les gens à ne pas se fier aux apparences.

Son choix s’est orienté vers quatorze témoignages parmi ceux qu’elle a jugés les plus étonnants ou touchants.

Notre avis en un mot: MERVEILLEUX

Une mamy un peu sorcière sur les bords, un vieux bricoleur ou un frère un peu maladroit: Cruchaudet éclaire, de son trait pastel, les destins d’inconnus touchants, chacun à leur façon. Et rend le banal merveilleux.

Un one-shot profondément humain qui ravira ceux qui aiment les petits riens de la vie.

Soleil (Noctambule) Cruchaudet, 144 p., 17,95€.

7 Pionnières: Nellie Bly

Steinkis - Le résumé de l’éditeur

Embauchée en 1887 par le magnat de la presse, Joseph Pullitzer, au New York World, Nellie Bly, alors âgée de 23 ans, simule la folie et se fait interner dans un asile d’aliénées, le Blackwell’s Island Hospital de New York.

Elle y restera 10 jours et en tirera une série d’articles au retentissement énorme, décrivant des conditions effroyables, obligeant les services municipaux à transformer radicalement les méthodes et l’accueil des internés dans les asiles de la ville de New York.

Notre avis en un mot: CLASSIQUE

La suite de la série qui met en avant des femmes audacieuses enquête avec Nellie Bly.

Une journaliste d’investigation qui se fait passer pour folle pour infiltrer un asile. Classique mais bien ficelé.

Soleil Jarry/Tavernier, 60 p., 15,50€.

8 Le monde à l’envers (T.1)

Soleil - Le résumé de l’éditeur

Jenny, Jérémy et Valentin écrivent et réalisent parodies et sketches pour leur chaîne YouTube.

Les voici co-auteurs d’une BD totalement inédite, composée de gags et d’histoires courtes, tout aussi déjantés que leurs vidéos.

Ils avaient mis le Monde à l’envers? Ils vont maintenant mettre le Neuvième Art à l’envers!

Notre avis en un mot: WESH

Dans la série «Y zauraient mieux fait de rester sur YouTube», voilà le Monde à l’envers.

Sous prétexte de parodie d’émissions télé en vogue, voilà une volée de gags clichés et gnangnans. Wesh.

Soleil Pujol/Horne, 48 p., 10,95€.

9 Radium Girls

Glénat - Le résumé de l’éditeur

New Jersey, 1918. Edna Bolz entre comme ouvrière à l’United State Radium Corporation, une usine qui fournit l’armée en montres.

Aux côtés de Katherine, Mollie, Albina, Quinta et les autres, elle va apprendre le métier qui consiste à peindre des cadrans à l’aide de la peinture Undark (une substance luminescente très précieuse et très chère) à un rythme constant.

Mais bien que la charge de travail soit soutenue, l’ambiance à l’usine est assez bonne. Les filles s’entendent bien et sortent même ensemble le soir. Elles se surnomment les «Ghost Girls»: par jeu, elles se peignent les ongles, les dents ou le visage afin d’éblouir (littéralement) les autres une fois la nuit tombée.

Mais elles ignorent que, derrière ses propriétés étonnantes, le Radium, cette substance qu’elles manipulent toute la journée et avec laquelle elles jouent, est en réalité mortelle.

Et alors que certaines d’entre elles commencent à souffrir d’anémie, de fractures voire de tumeur, des voix s’élèvent pour comprendre. D’autres, pour étouffer l’affaire…

Notre avis en un mot: SORORITÉ

Dans les années 20, des jeunes femmes peignent des cadrans de montre avec une peinture phosphorescente. Elles se retrouvent liées, des rires à la tombe.

Une affaire de sororité et de lutte, délicatement amenée au crayon.

Glénat Cy, 136 p., 22€.

10 L’espion de César (T.1)

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Lorsque le pirate mercenaire gaulois Coax rencontre, au terme d’un pillage, un jeune romain en fuite, il n’est pas encore gladiateur mais il finira dans l’arène une fois la rançon du romain versée et sa revanche prise sur Coax.

Ce jeune romain répond au nom de Caius Julius César et les deux hommes sont amenés à se recroiser car leur destin est intimement lié.

Notre avis en un mot: HALETANT

Un esclave gaulois se met au service d’un César pas encore devenu César pour satisfaire, et ambitions du second, et désir de vengeance du premier. Haletant.

Delcourt «Memento Mori», Pécau/Fafner, 76 p., 17,95€.

11 La chanson de Renart

Gallimard - Le résumé de l’éditeur

Dans un Moyen Âge mâtiné de fantasy, Renart, voyou malicieux et célèbre menteur, est embarqué dans de nouvelles aventures.

Accompagné de son fidèle compère, le loup Ysengrin, cet éternel bouc émissaire rencontre Merlin l’Enchanteur… et endosse un costume qui n’est pas le sien: il doit sauver le monde d’un désastre imminent!

Notre avis en un mot: GÉNÉREUX

Joann Sfar court plusieurs lièvres. Le dernier en date, c’est le mythique Renart à qui il fait vivre une aventure inédite, lui faisant croiser le Diable, la Mort et même Merlin. Bavard (trop pour les enfants?) mais actuel et généreux.