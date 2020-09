CPAS: il y aura la crise d’après

Rentrée politique pour les CPAS wallons: ils ont vécu la crise mais il va y avoir celle d’après. Plus grave. Elle va durer au moins jusqu’en 2022.

La crise du coronavirus? Pour les CPAS, s’ils l’ont déjà subie de plein fouet mais ils l’annoncent: ils vont devoir vraiment l’affronter dans les mois à venir. C’est ce qu’ils appellent l’effet retard.

Des effets jusqu’en 2022

Parce que les conséquences de la crise vont seulement se faire sentir dans plusieurs mois. Pour la Fédération des CPAS qui organisait une conférence sur ce thème hier: «Les effets se feront encore hélas plus que probablement sentir en 2022 sur les CPAS.»

Quand les personnes qui étaient sur le fil du rasoir (en Belgique, on estime leur nombre à 1,8 million) ou soutenues par les mesures temporaires vont se retrouver dans la dèche, après avoir épuisé leurs dernières réserves, quand elles se retrouveront sans logement (les expulsions reprennent), quand les créanciers réactiveront leurs droits, quand des petits indépendants et commerçants viendront frapper à la porte (que va-t-il se passer avec la fin du droit passerelle, quid des faillites?). Mais aussi des étudiants jobistes qui ont perdu ce revenu d’appoint. nécessaire pour boucler les fins de mois ou payer le loyer.

Bref, les CPAS savent que les demandent d’aide complémentaire et de revenu d’intégration vont exploser.

Ce n’est pas de la pure fiction, les chiffres sont là. Philippe Noël, vice-président de la Fédération des CPAS wallon explique: «Lors de la crise financière en 2008, on a constaté une augmentation du nombre de personnes demandant le revenu d’intégration avait augmenté de 10% dans les mois qui ont suivi.»

Revenus d’intégration: + 15%

Or, explique Luc Vandormael, président de la fédération: «À l’époque, le pays avait connu une récession de 1,8%. Avec cette crise, on en annonce une de 10%!» Les CPAS tablent dès lors au bas mot pour une augmentation des demandeurs du revenu d’intégration de 15%. Au bas mot.

Avec cette précision, le Fédéral rembourse entre 55 et 70% de ce revenu. Ce sont les CPAS qui prennent en charge le reste. Avec en bout de chaîne, les communes qui vont devoir casquer. Les plus visées: les grandes villes et les communes qui sont déjà les plus précarisées qui devront encore payer plus. «C’est un transfert déguisé de la solidarité fédérale sur le dos des communes.

«Il faut revoir les taux de remboursement et moderniser l’outil, sinon ce sera intenable. Avec en toile de fond, la cohésion sociale qui va en souffrir.»

Il faut 680 équivalents temps plein en renfort Les 262 CPAS wallons l’ont quantifié: il leur faut 680 équivalents temps plein (ETP) supplémentaires rapidement pour faire face au surplus de travail qui s’annoncent. «Soit, un engagement annuel de 22 millions d’euros supplémentaire.», explique Alain Vaessen, le directeur de la fédération des CPAS. Est-ce beaucoup? Il faut mettre cette demande en perspective avec les 19 000 ETP qui travaillent actuellement dans les CPAS, tous services confondus (Maison de repos comprises). Soit, 3,5% de renfort. Parce que les CPAS, ce ne sont pas que les aides complémentaires et les revenus d’intégration. «Au début de la crise, explique Luc Vandormael, nous avons été considérés comme services cruciaux. On a continué à les assurer. Les aides familiales (40% en plus), la livraison des repas à domicile, l’aide aux sans-abri, aux migrants mais aussi l’aide alimentaire qui a littéralement explosé.» Philippe Noël poursuit: «Où des gens qui bouclaient leur fin de mois grâce à des petits boulots au noir ne pouvaient plus compter sur ces rentrées, comme ceux qui étaient payés en partie au noir, comme dans l’Horeca.» Ces renforts en moyens humains, il les faut aussi pour faire face à tout le boulot supplémentaire auquel les CPAS vont devoir faire face. «Sur les 125 millions d’aide supplémentaire que nous avons reçus du Fédéral, 115 ont été directement aux gens, 10 l’ont été pour les frais de fonctionnement. Mais la charge de travail est là. Il faut en tenir compte. Et quand on nous dit que l’on doit supprimer des services qui coûtent “trop chers”, comme la médiation de dette, cela interpelle. Avec ce qui nous attend, c’est plutôt le contraire que l’on va devoir faire.»