Un évadé de la prison de Leuze appréhendé à Dour après une course-poursuite

La police des Hauts-Pays a appréhendé un évadé de la prison de Leuze, au terme d’une course-poursuite. Une dizaine d’équipes se sont mobilisées pour le coincer.

Ce mardi 22 septembre vers 16 h 00, une patrouille mobile de la police des Hauts-Pays a aperçu, à proximité du commissariat central de Dour, un individu bien connu de la justice pour divers faits graves. Cet homme était recherché pour évasion de la prison de Leuze.

Les policiers ont voulu le contrôler, mais le suspect a pris la fuite à bord de son véhicule, prenant de nombreux risques et s’asseyant sur le code de la route pour semer ses poursuivants. Il a roulé à vive allure durant une dizaine de minutes dans les rues de Dour et de Boussu.

La course-poursuite s’est achevée au niveau de la rue de l’Enfer à Dour, où le suspect a abandonné son véhicule. Le suspect s’est alors enfui à pied, avant d’être rapidement intercepté par les policiers des Hauts-Pays et de la zone Boraine.

Le chauffard devra répondre de ses actes devant la justice. Son véhicule a été saisi et plusieurs PV ont été rédigés, notamment pour défaut d’assurance, d’immatriculation et de permis de conduire, entrave méchante à la circulation et multiples infractions de roulage.