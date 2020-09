Congé parental corona: la solution peut encore être trouvée

Les députés de la commission de l’Emploi de la Chambre ne se sont pas encore prononcés en faveur ou défaveur d’une prolongation de ce congé à destination des parents dont l’école des enfants a été fermée. Mais une solution pourrait émerger rapidement.

La commission de l’Emploi de la Chambre se penchait ce mercredi sur l’éventuelle prolongation du congé parental corona. Instaurée en mai, cette mesure qui permet aux parents d’enfants de moins de 12 ans de prendre un congé à 1/5 ou 1/2 temps prendra fin ce 30 septembre.

Des parents de plus en plus nombreux se retrouvent cependant confrontés à des difficultés pour la garde de leurs enfants, à mesure que des classes et écoles ferment.

La députée Ludivine Dedonder (PS) a déposé une proposition de loi pour prolonger ce congé parental corona dès le 1er octobre, jusqu’à la fin de l’année. Ce droit serait accordé aux travailleurs, mais uniquement ceux dont les enfants sont effectivement écartés de l’école ou de la crèche, sans pour autant être malades.

Les différents partis politiques ont déposé un nombre important d’amendements à la proposition de loi, rendant impossible l’élaboration d’un texte qui fasse consensus, dans l’immédiat. Les députés sont dès lors convenus de se réunir en groupe de travail ce jeudi après-midi pour accorder leurs violons et trouver un équilibre entre les intérêts des familles concernées, des employeurs et de la gestion de la pandémie. S’ils parviennent à accorder leurs violons, une nouvelle commission de l’Emploi sera convoquée lundi, dans l’espoir de pouvoir voter une loi le jeudi 1er octobre en séance plénière.