VIDÉO | Le résumé des annonces du Conseil national de sécurité de ce 23 septembre

Que retenir des annonces faites ce mercredi par le Conseil national de sécurité? On récapitule.

Sophie Wilmès a fait le point lors d’une conférence de presse à 14h15 sur les mesures décidées par le CNS. La Première ministre a précisé la nouvelle forme de la fameuse bulle sociale, a expliqué que le masque n’est plus obligatoire partout et tout le temps, que la quarantaine passait à 7 jours et a refait le point sur les couleurs des zones pour les voyages.

On vous a résumé ces annonces dans la vidéo ci-dessus. Pour en savoir davantage, cliquez sur ce lien.