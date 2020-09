Anderlecht: Delcroix et Lissens positifs au Covid-19

Anderlecht a annoncé le contrôle positif au coronavirus de Hannes Delcroix et Lucas Lissens.

Delcroix avait disputé le match à Waasland-Beveren et ne pourra donc pas jouer contre Eupen, pas plus que Peter Zulj et Timon Wellenreuther, à nouveau testés positifs en début de semaine. Yari Verschaeren et Michel sont, eux, toujours en quarantaine.

Cela porte désormais à cinq le nombre de joueurs touchés par le coronavirus (Lissens, Lawrence et Milic sont également écartés). De nouveaux testés seront effectués demain.