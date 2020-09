Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mercredi

Dix millions pour le télétravail dans les Communes; Trop peu de viandes belges dans les restos; 20 ans d’écart entre le foot belge et serbe… voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce 23 septembre.

1. Dix millions de la Région pour sécuriser le télétravail dans les Communes

Les Communes ont organisé le télétravail avec les moyens du bord pendant la crise. La Région les aide à consolider leur équipement numérique.

2. Green IT, une société brainoise, veut réduire l’empreinte écologique de l’informatique

La société «Green IT Belgium» (Braine-l’Alleud) veut réduire l’empreinte écologique de l’informatique. Elle est finaliste du concours Trophées Incidences.

3. L’intégration scolaire se joue maintenant

L’intégration permet à des élèves à besoins spécifiques de fréquenter l’enseignement ordinaire grâce à un dispositif de soutien.

4. Pas assez de viande belge dans les restos: ça doit changer

Les restaurants belges ne proposent pas assez de viande d’origine belge. Une campagne de promotion vise à inverser la tendance.

5. Cargill construit à Mouscron une Maison du chocolat à 18 millions€

Cette «maison» hurlue vise à aider les clients de Cargill à innover sur le dynamique marché du chocolat.

6. BiblioLys, pour une belle histoire

Ne dites plus Centre de lecture publique mais BiblioLys, nouvelle appellation et nouveau logo pour découvrir, rêver, partager.

7. Ils vont écrire une série «murder mystery» pour la RTBF

L’idée de l’Orétois Thomas Jungblut et de l’auteur waremmien Samuel Palladino a été retenue parmi une centaine de projets.

8. Sondron sort son dixième album: confinés, mais pas que

Jacques Sondron sort son 10e album de dessins de presse: Confinés. Du Covid à toutes les pages, mais pas seulement.

9. «il y a quinze ou vingt ans d’écart entre le football serbe et le football belge»

Jeudi, c’est Belgique – Serbie. Au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, le Standard et Charleroi accueilleront, respectivement, Vojvodina et le Partizan Belgrade. Ivan Vukomanovic (43 ans), ancien entraîneur du Standard (adjoint puis principal), et consultant pour la télévision serbe Arena Sport, dresse le portrait du football serbe et des adversaires des deux clubs wallons.

10. Ivan De Witte: «J’ai été trop impulsif»

Ivan De Witte revient sur le mois d’août chaotique de Gand, et ses décisions, prises sous le coup de l’émotion.

