Anderlecht exige des adaptations au boulevard Sylvain Dupuis

La Commune d’Anderlecht exige de la Région bruxelloise qu’elle adapte les aménagements routiers du boulevard Sylvain Dupuis. La réduction à une bande automobile laissant place depuis juin à une bande cyclable crispe toujours autant.

Le Collège communal d’Anderlecht a décidé ce mardi 22 septembre d’enterrer les aménagements cyclables du boulevard Sylvain Dupuis. Pour rappel, ceux-ci font partie du plan de mobilité implémenté par la Région bruxelloise et sa Ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt lors du déconfinement. «Le Collège a décidé de demander au Gouvernement bruxellois de renoncer à ces aménagements sur le boulevard Sylvain Dupuis et de proposer des alternatives», indique un communiqué du cabinet du Bourgmestre Fabric Cumps (PS). Une pétition en ce sens avait été remise aux autorités communales par les riverains et usagers.

Pour rappel, depuis juin, le boulevard Sylvain Dupuis est passé à une seule bande de circulation en venant du ring. D’après les édiles, cela engendre pas mal de bouchons. «Ce projet, de par la congestion automobile qu’il provoque sur le boulevard Sylvain Dupuis, porte atteinte à la qualité de vie des riverains du quartier, par les reports de trafic automobile dans des rues résidentielles qu’il engendre», observe le Collège. Qui note de surcroît que «le projet tel qu’il existe aujourd’hui n’apporte pas une amélioration significative pour les modes de déplacements alternatifs à la voiture (transports en commun et vélo)».

Le Collège anderlechtois répète qu’il entend favoriser les modes actifs. Mais suggère aux autorités régionales d’abord «de proposer des alternatives afin de rétablir la fluidité de la circulation des voitures et des bus sur le boulevard Sylvain Dupuis» et ensuite «de demander à ces mêmes autorités régionales de proposer pour ce boulevard des solutions alternatives durables visant à augmenter le confort et la sécurité des piétons et cyclistes». Le souhait anderlechtois est aussi de concerter commune, riverains, commerçants et usagers «avant de mettre ces alternatives en œuvre».

Marie Thibaut de Maisière, porte-parole de la Ministre Elke Van den Brandt, assure sur Twitter que le projet alternatif souhaité «sera présenté comme convenu à la commune le 29 septembre».