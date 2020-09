Après l’affaire Chovanec, la police ne veut plus mettre les détenus psychotiques en prison

La police locale et fédérale ne veut plus garder en prison des détenus extrêmement agressifs.

Un mois après l’éclatement de l’affaire Chovanec, le top de la police propose une première nouvelle directive, écrivent les journaux du groupe Mediahuis mercredi.

La direction de la police locale et fédérale a publié lundi une fiche d’information adressée à l’ensemble du personnel. Elle fournit des directives claires sur la meilleure façon de traiter les détenus qui présentent des symptômes du «syndrome du délire agité» (EDS), qui amène les détenus à être extrêmement agressifs et à se blesser, comme dans l’affaire Chovanec.

Le principal changement est que ces détenus ne doivent plus, de préférence, être emmenés en cellule. «Essayer d’amener la personne dans un environnement sûr», dit la fiche. «Éviter l’enfermement dans une cellule et faire transférer de préférence la personne en ambulance sous la surveillance d’un médecin. Prévoir éventuellement une surveillance pendant le transport et le séjour à l’hôpital.» Cela s’applique également aux personnes qui sont déjà en cellule et qui commencent à y présenter des symptômes de SDE.

En outre, l’officier de la police administrative, le chef responsable de l’arrestation, doit toujours se rendre sur les lieux. Cela n’a pas été le cas dans l’affaire Chovanec.