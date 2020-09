Le temps se dégrade et deviendra nettement plus frais et venteux

Ce mercredi, l’IRM prévoit encore des éclaircies sur l’est et le sud-est du pays. Ailleurs, la nébulosité sera variable à parfois abondante avec déjà un risque de quelques averses sur l’extrême ouest du pays.

Cet après-midi, le risque d’averses s’étendra à tout le pays. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima se situeront entre 19 degrés dans l’ouest et 24 degrés en Campine, annonce l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo.

Le temps sera nettement plus frais et venteux à partir de jeudi, avec des averses qui pourront être accompagnées d’un coup de tonnerre.

Jeudi, la journée débutera avec un temps sec et des éclaircies. Ensuite, la nébulosité augmentera à nouveau depuis l’ouest avec l’arrivée de pluie. Au littoral, on note un risque d’orage. Les températures atteindront 15 degrés à la mer ainsi qu’en Ardenne, 17 ou 18 degrés dans le centre et jusqu’à 19 degrés en Campine. Le vent sera modéré à assez fort de sud à sud-ouest.

Vendredi, le temps sera variable avec régulièrement des périodes de pluie. Les averses pourront être accompagnées d’orages, principalement dans l’ouest du pays. Il fera frais avec des maxima compris entre 10 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 14 degrés dans le centre ainsi qu’à la mer.

Samedi, le temps restera chahuté avec une nébulosité variable à abondante et de régulières averses, localement orageuses. Il fera toujours particulièrement frais avec des maxima de 10 à 14 degrés, sous un vent sensible de nord-ouest modéré à assez fort. À la mer, il sera parfois même fort.

Dimanche, le temps devrait rester variable avec de la pluie ou des averses, notamment sur l’est du pays.

Quant aux prévisions pour le début de la semaine prochaine, elles sont encore assez incertaines, indique l’IRM, qui prévoit cependant encore une nébulosité plutôt abondante et des périodes de précipitations lundi.

+ La météo de votre région