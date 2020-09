Jeudi, c’est Belgique – Serbie. Au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, le Standard et Charleroi accueilleront, respectivement, Vojvodina et le Partizan Belgrade. Ivan Vukomanovic (43 ans), ancien entraîneur du Standard (adjoint puis principal), et consultant pour la télévision serbe Arena Sport, dresse le portrait du football serbe et des adversaires des deux clubs wallons.