Les Red Lions, l’équipe nationale belge masculine de hockey, se sont imposés 1-6 en Allemagne, mardi, à Düsseldorf, dans le cadre de la Hockey Pro League, pour leur premier match après plus de six mois d’absence en raison de la pandémie de Covid-19.

Les Red Lions signent un cinquième succès en sept rencontres, avec aussi un partage (et une victoire aux shoot-outs) et une défaite, et sont en tête du classement.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau mercredi.