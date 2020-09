Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 23 septembre

Six films sont au menu de ce mercredi. -

Une célibataire maladroite, des pensées positives (?), un petit-fils, les services sociaux et même une sexagénaire: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 23 septembre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Les apparences

Thriller de Marc Fitoussi. Avec Karin Viard, Benjamin Biolay et Lætitia Dosch. Durée: 1 h 50.

Ce que ça raconte

Ils sont un couple en vue dans la petite communauté des Français installés à Vienne. Mais quand Eve découvre que son mari Henri la trompe, elle va tout faire pour conserver leur vie aux apparences parfaites…

Ce qu’on en pense

Karin Viard et Benjamin Biolay sont parfaits en bourgeois adultérins dans ce film surprenant, à mi-chemin entre le thriller scandinave et le drame chabrolien.

La critique complète

Éléonore

Comédie d’Amro Hamzawi. Avec Nora Hamzawi et André Marcon. Durée: 1 h 25.

Ce que ça raconte

À trente-quatre ans, Éléonore n’a toujours pas de mec, ni de boulot stable. Heureusement, maman et sœurette sont là pour mettre de l’ordre dans sa vie, en lui trouvant un taf chez un éditeur de romans érotiques.

Ce qu’on en pense

Le personnage de la grande maladroite cynique qui a un peu raison, dans le fond, colle le sourire aux lèvres, malgré la maladresse de l’ensemble. Casse-gueule mais sincère.

La critique complète

Rocks

Drame de Sarah Gavron. Avec Bukky Bakray et Kosar Ali. Durée: 1 h 33.

Ce que ça raconte

Dans la banlieue londonienne, Rocks vit sa vie d’ado entourée de ses copines. Tout baigne, jusqu’au jour où sa mère fout le camp. Avec un petit frère à gérer, l’insouciance de Rocks va en prendre un sacré coup.

Ce qu’on en pense

Film social qui ne tombe pas dans les travers de la chronique misérabiliste. C’est débordant d’énergie, de légèreté, tout en ne cachant rien de la réalité de ces jeunes.

La critique complète

The Secret: Dare to Me

Drame romantique de Andy Tennant. Avec Katie Holmes et Josh Lucas. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Miranda, mère de trois enfants, enchaîne les situations difficiles. Jusqu’à l’arrivée du généreux Bray Johnson, devenu en quelques heures psychologue et homme à tout faire de la famille.

Ce qu’on en pense

La pensée positive, ça va deux minutes. Mais un film entier, ça ressemble furieusement à du lavage de cerveau. À fuir.

La critique complète

Boutchou

Comédie d’Adrien Piquet-Gauthier. Avec Carole Bouquet et Gérard Darmon. Durée: 1 h 18.

Ce que ça raconte

À la naissance de Bout’chou, ses grands-parents se transforment en sangsues avides de couches à changer. C’est gentil, mais très flippant aussi pour les heureux parents.

Ce qu’on en pense

«Comédie» française qui prend le public pour des attardés. On leur pardonnerait à moitié, si ce n’était une habitude de plus en plus répandue.

La critique complète

Lara Jenkins

Drame de Jan-Ole Gerster. Avec Corinna Harfouch, Tom Schilling et André Jung. Durée: 1 h 38.

Ce que ça raconte

C’est l’anniversaire de Lara, 60 ans, et c’est aussi le jour du concert le plus important de son fils. Mais Lara n’a pas été conviée et son fils est injoignable. Coïncidence?

Ce qu’on en pense

Ce portrait de femme glaciale nous permet difficilement de ressentir quelconque émotion pour son personnage. Difficile, donc, de prendre entièrement part à ses tribulations.

La critique complète