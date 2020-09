Tournai: «e-Cloud» a produit 6.450 MWh en 2 ans en Wallonie picarde

Le projet «e-Cloud», initié en 2017 par l’intercommunale Ideta et Ores, a produit en deux ans 6.450 MWh.

Le projet «e-Cloud», développé au sein de 12 entreprises du parc d’activités économiques de Tournai-Ouest, a produit en deux ans 6.450 MWh, ont indiqué ce mardi l’intercommunale Ideta, le gestionnaire de réseau Ores et Sedis Logistics. Le projet, pionnier en Wallonie, repose sur un concept d’autoconsommation collective d’énergie.

L’autoconsommation collective d’énergie est un concept à la fois écologique et solidaire, qui repose sur la création d’une communauté de consommateurs alimentés par plusieurs installations locales de production renouvelable.

La base est le circuit court: la production et la consommation s’équilibrent directement dans une même zone d’activité économique. L’énergie est acheminée par le réseau de distribution public, accessible à tous. Aucun besoin donc de câbles privés entre voisins ou de microréseaux fermés, d’où l’absence d’investissements.

Le projet «e-Cloud» a été initié en 2017 par l’agence de développement territorial Ideta et le gestionnaire de réseau de distribution Ores. Il a été lancé dans le zoning de Tournai en juillet 2019.

Pendant douze mois, 12 entreprises ont consommé et partagé de l’énergie provenant de panneaux solaires (d’une puissance totale de 400 kilowatts) et d’une éolienne (d’une puissance de 2,2 mégawatts) exploitée par «e-Nos Vents», une filiale commune à Ideta et Luminus. Durant cette période, 6.450 MWh ont été produits et mis à disposition des partenaires.

De cette énergie produite, 61% ont été autoconsommés et ont couvert 39% des besoins en électricité des entreprises. Ce système a permis aux sociétés de réaliser une économie entre 4 et 8%, malgré la période d’inactivité qui a frappé l’économie au printemps et donc biaisé les résultats.

«La prochaine étape consistera à déployer et décliner le concept de communauté d’énergie renouvelable au sein des parcs d’activités économiques par le biais d’une démarche participative et inclusive. L’objectif est que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, puissent profiter des avantages de l’autoconsommation collective», précise Olivier Bontems, directeur chez Ideta.