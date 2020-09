Salumu rejoint le club allemand de Vechta

L’ex-Ostendais a signé un contrat d’un an dans ce club de la Basse-Saxe qui évolue en Bundesliga.

Jean Salumu (30 ans) s’est officiellement engagé ce mardi avec Rasta Vechta, club allemand qui occupait la 6e place de la Bundesliga au printemps dernier lors de l’arrêt de la compétition pour cause de Covid-19. Vechta était ensuite passé à côté de la phase finale disputée à Munich, terminant 5e de sa poule. L’ex-Ostendais rejoint donc ce club de la Basse-Saxe après avoir évolué la saison dernière à Pistoia (D2 italienne), où il tournait à 13,1 pts et 2,3 rbds de moyenne. L’ailier international belge est également passé par Varèse (Italie), Sakarya (Turquie) et Ostende (Belgique), avec qui il a été champion de Belgique.