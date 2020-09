Une «Warning Box» en test pour un mois à un passage près de la gare d’Ottignies

(Photo d’archives) - Infrabel a présenté mardi à Ottignies une «Warning Box» imaginée par deux de ses techniciens, et qui doit servir à renforcer la sécurité sur les passages à niveau, notamment pour les piétons et cyclistes. EdA

Infrabel a présenté mardi à Ottignies une «Warning Box» imaginée par deux de ses techniciens, et qui doit servir à renforcer la sécurité sur les passages à niveau, notamment pour les piétons et cyclistes.

Le système, testé pour un mois au passage à niveau situé à proximité de la gare d’Ottignies, est composé d’un émetteur et d’un récepteur de part et d’autre de la voirie, et est alimenté par un panneau solaire. L’émetteur envoie un rayon LED infrarouge sur toute la largeur de la route lorsque le passage à niveau est fermé. Si un usager traverse, le rayon est interrompu et déclenche une alarme spécifique.

«La Warning Box sera activée pendant une période d’un mois afin d’évaluer son efficacité: bon fonctionnement du dispositif, analyse des réactions des usagers, etc. Si le projet s’avère concluant, il pourrait être étendu à plusieurs passages à niveau sur notre réseau, dépendant des moyens budgétaires disponibles car il faut compter 12 000 euros pour l’équipement d’un passage à niveau», indique Infrabel.

Éviter le phénomène de routine

À ce stade, le dispositif devrait donc être utilisé davantage comme un outil de sensibilisation et de communication. Le projet pilote d’Ottignies permettra aussi de définir la période à partir de laquelle il faudra désactiver la «Warning Box» pour éviter un phénomène de routine, les usagers ne prêtant plus attention au déclenchement de l’alarme.

Infrabel précise être très fière de la créativité de ses techniciens puisque le dispositif, unique en Europe, est prêt pour un test grandeur nature après plusieurs années de développement et intéresse déjà les gestionnaires d’infrastructures ferroviaires à l’étranger.