En 2021, les étoiles du guide Michelin seront dévoilées à Mons

L’an prochain, c’est au Théâtre Royal de Mons que le guide gastronomique dévoilera ses lauréats belges, néerlandais et luxembourgeois.

Le guide Michelin est un des plus anciens et plus célèbres guides gastronomiques du monde. Chaque année, il sélectionne restaurants et gîtes sur lesquels il donne ses appréciations, en étoiles ou en «bib gourmand». La nouvelle édition du guide est donc attendue avec fébrilité par les restaurateurs qui espèrent soit garder leur(s) étoile(s), soit faire leur entrée dans le guide.

Généralement, la cérémonie durant laquelle les lauréats du Benelux sont annoncés a lieu à Gand. Mais pour 2021, c’est à Mons que la liste complète des restaurants sélectionnés par les inspecteurs du Guide Michelin et distingués d’une ou plusieurs étoiles sera divulguée.

Cette grande première aura lieu au Théâtre Royal de Mons, le 11 janvier prochain. Elle pourrait réjouir le secteur horeca, l’événement drainant des centaines de professionnels issus du milieu de la gastronomie, de l’hébergement ainsi que des médias venus de toute l’Europe. Pourrait, si la situation sanitaire permet de tenir une cérémonie physique…

Cette délocalisation fait suite à des contacts pris par le bourgmestre de Mons Nicolas Martin, le Gouverneur Tommy Leclercq et plusieurs chefs d’entreprises montois avec les responsables du guide. Ceux-ci ont témoigné une confiance qui devrait déboucher sur l’organisation d’autres événements, orientés vers le grand public, durant le reste de l’année.