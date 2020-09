Coronavirus: le Québec «est dans la deuxième vague»

Le Québec, province la plus durement touchée par la pandémie de coronavirus au Canada, est entrée «dans la deuxième vague», a prévenu lundi le directeur national de la santé publique en annonçant près de 600 cas en une journée.

Le Québec, qui compte plus de 8 millions d’habitants, a enregistré 586 nouveaux cas en une journée, un chiffre sans précédent depuis fin mai. Le nombre de nouveaux malades, autour de la centaine fin août, n’a cessé de grimper depuis mais le nombre de décès restait stable (entre 0 et six par jour).

«On est dans la deuxième vague», a prévenu le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda se disant «très, très, très préoccupé par la situation».

«Cette deuxième vague, on pourrait la transformer en une plus petite vague que ce qu’on a connu antérieurement mais si on ne fait pas les efforts, elle peut être encore plus grosse que la première», a prévenu le Dr Arruda, lors d’une conférence de presse. «Si on veut passer Noël le plus calmement possible, il faut que les gens collaborent. C’est majeur», a-t-il précisé, estimant que la situation était «sérieuse», «partout au Québec».

Les autorités ont appelé les Québécois à limiter les contacts au minimum afin d’éviter la propagation du virus. Les soirées et rassemblements privés doivent être évités.

Dimanche, les rassemblements privés autorisés à l’intérieur des logements sont passés de 10 à 6 personnes, alors que les deux principales villes de la province, Montréal et Québec, passaient en alerte orange, avant-dernier palier.

Province limitrophe et la plus peuplée du Canada, l’Ontario a enregistré 425 nouveaux cas.

Le Canada recensait lundi plus de 144.000 cas de coronavirus et 9.260 morts.