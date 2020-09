48 heures pour tenter de sauver la Vivaldi

La coalition Vivaldi est en état de mort clinique. Le roi a néanmoins refusé la démission des préformateurs. Un mince espoir subsiste.

Le mal est sans doute plus profond que lors d’une petite phase de dramatisation, qui survient habituellement en fin de négociations. Les discussions en vue de former un gouvernement Vivaldi (PS, sp.a, MR, Open Vld, Écolo, Groen et CD&V) ont tourné en eau de boudin depuis le week-end.

Dimanche, les négociations avaient été suspendues, la personnalité et les méthodes du président du MR Georges-Louis Bouchez étant pointée par les autres partis comme responsable de l’échec. Les préformateurs Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a) étaient attendus au palais royal ce lundi après-midi pour y remettre leur rapport final. Dans un contexte explosif, c’est peu de l’écrire.

+ LIRE AUSSI| «Bouchez est à la table des négociations comme sur un plateau TV»

Patatras...

Le climat s’est encore envenimé lundi en fin de matinée lorsque, à l’issue du bureau de parti du sp.a, on apprenait que les socialistes flamands refusaient désormais de s’asseoir à la table des négociations avec «un parti qui ne veut pas de solution». Le MR, donc.

Libéraux et écologistes, de leur côté, affirmaient leur volonté de voir les négociations aboutir rapidement.

Une réunion des présidents de partis était programmée à midi. Vu l’impossibilité de désormais réunir les sept partis autour d’une même table, ce sont des réunions bilatérales qui se sont tenues, dans le but d’arrondir les angles. La Première ministre Sophie Wilmès (MR) et le ministre Alexander De Croo (Open Vld) étaient d’ailleurs de la partie.

Deux heures plus tard que prévu, à 17 heures, les préformateurs se sont finalement rendus chez le roi pour lui remettre leur démission. «Le Roi a refusé leur démission et leur a demandé de poursuivre leur tâche. Le Roi demande à tous les partis concernés de rétablir au plus vite la confiance», communiquait le palais royal sur le coup de 18 heures. La mission d’Egbert Lachaert et Conner Rousseau est prolongée de deux jours, le roi attendant un rapport «au plus tard le mercredi 23 septembre».

Les voilà donc chargés de déminer le terrain. «La journée de lundi n’a pas vraiment permis d’apaiser les tensions. Cela reste très très compliqué», nous indiquait-on dans l’entourage des négociations hier soir. «Pour rétablir la confiance rompue, il faudra des signaux très forts de certains», déclarait pour sa part Conner Rousseau, à la fois préformateur et président du sp.a. «Il me semblait impossible, ce matin, de réparer cette confiance, mais si le roi le demande, je veux bien essayer de rendre cet impossible à nouveau possible.»