DIAPOS | 144 oldtimers ont roulé 144 km pour Viva Fo Life à Tournai

Un rallye de voitures anciennes était organisé ce dimanche à Tournai avec, à la clé, un chèque de 3 000€ pour Viva For Life.

Sous la houlette du magazine Escaut Classic Motor News (magazine créé par Olivier Deplechin, Clément Deleu et Philippe Richard), organisateurs et clubs régionaux de véhicules anciens ont mis sur pied ce dimanche, au départ de Tournai Expo, une balade au profit de Viva For Life. On retrouvait notamment, sur la ligne de départ, des représentants des clubs suivants: l’ASA Tornacum et sa section Rétromobile, le Royal Auto Moto Club du Hainaut, le Tacot Club Mouscronnois, la balade des vieilles carettes de Willemeau, le rallye de Ladeuze, la Bourse des véhicules anciens à Ath, la balade du géranium, le Last Summer Rallye, et on en passe…

En tout, pas moins de 144 véhicules pour une balade de 144 km comme les 144 heures que les animateurs de la RTBF passeront dans le CUBE sur la Grand-Place de Tournai en décembre prochain.

Une superbe journée ensoleillée, de beaux véhicules, des participants joviaux et un beau parcours ont contribué à la réussite de l’événement. Deux boucles étaient au programme de cette promenade: dans le Pays des collines d’une part et entre Tournai et Amougies d’autre part.

Grâce au soutien de la Ville de Tournai, mais aussi de la fédération belge des véhicules anciens, d’une vingtaine de bénévoles et bien entendu de la part des participants venus des 4 coins de la Belgique, l’organisation a pu se faire sans frais excessifs et les clubs régionaux devraient pouvoir amener au Cube, un chèque avoisinant 3 000€.