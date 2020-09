Fêtes de Wallonie: retrouvez la messe en wallon de l’abbé Van Vynkt et sa traduction

Mès djins,

Vos n’mi crwèroz quéquefîye nin, mins l’anéye passéye dèdjà, dj’a stî prîyî pa l’Rwèyâle Moncrabeau po m’présinter au concoûrs dès minteûs. Do côp, dj’aveûve trové on fwârt bia sudjèt! Siya! Dj’aveûve rèscontré, véci à Nameur, on vî Russe, lomé Corona. Il èsteûve amichtauve au-d’là, jusqu’à s’côper è quate po fé plaîji, po s’paurtadjî à tortos… Èt dji n’ti sé tot qwè! Mins bardaf! Li concoûrs a stî mètu su pîd, mins ètur zèls, lès Molons! Dji n’aveûve pont d’chance, don!

Mins vos m’vèyoz v’nu véci audjoûrdu avou l’pris do Rwè dès minteûs! Dji v’s-ètind d’djà: «Èst-ç’bin l’pure vèrité tot ç’qui nos raconte-là? N’èst-ç’nin totès carabistouyes! Djè l’a ètindu, savoz, on vraî boureû d’craques, vos di-dj’! «

Djosèf passe dès djoûrnéyes o pachis, coûtchî d’zo on-aube. Tènawète, i s’lève avou s’banse èt-z-î mète dès pomes tchèyûwes.

– Ti n’lès couds nin?

– Non faît, ô twè! Mi, gritchî su lès chaules, avou ç’qui dj’a yeû?

– Comint faîs’, d’abôrd?

– Quand i-gn-a on côp d’vint, èle tchèyenut. Adon, djè lès

ramèchenéye à faît.

– Èt quand gn-a pont d’vint?

– Mm… Mwaîje anéye!

Oyi ça, come dins l’fauve, 2020: c’è-st-one bin mwaîje anéye Timps d’cès laîds momints-là do Corona, nos-avans discouviè qu’i-gn-aveûve, è nosse payis, nouf minisses po l’santé. Èt ètur nos-ôtes, là, i vaut mia n’nin tchaîr malade, savoz!

Dins l’binde, i-gn-a bin sûr Maggy De Block, qu’on lomeûve, i-gn-a nin co là si longtimps, li minisse dès minisses. Èst-ç’qui vos v’s-è sov’noz co bin? C’èsteûve do timps qu’èle rèvoyeûve one masse di djins cotchèssîyes di leû payis. Ça lî rapwarteûve branmint d’pus d’vwès, qui d’yèsse al santé, dwé! Asteûre, èle èst branmint r’tchèyeûwe, parèt-i! Li fauve d’ènawêre m’a faît sondjî à on spot, d’amon nos-ôtes: «C’èst todi lès pus bèlès pomes, qui tchaîyenut dins les flates!»

A costé d’lèye, nos-avans on minisse po lès masses. Onk po lès médicamints… On-ôte po l’sparadrap ou l’ Iso Bétadine, dandj’reû. Èt dji m’a lèyî adîre, qui l’dérin, il èsteûve là po l’varade ou po l’s-émôrwides!

Si vos n’savoz nin çu qu’ça vout dîre «awè l’varade»: bin, c’èst l’rèvolucion dins nos boyas, qwè!

Portant, véci à Nameur, i-gn-a dès bounès novèles, savoz! L’ascauchîye – li passerèle, qwè – èst douviète. Oyi, ça c’èst faît! Mins nos ratindans todi l’fièsse, savoz, mayeûr! A costé do Parlèmint Walon, on n’a rin trové qui valeûve lès pwin.nes avaur-là. One boune afaîre! Mins i-gn-a co todi lès minmes lumecinadjes, dwé: on ratind todi l’parkin’do Grognon oudobin l’tèlèfèrique,… Mins l’lumicenadje dès lumecinadjes, come djè l’dîjeûve dèdjà l’anéye passéye, c’èst l’timps qui faut po-z-awè on novia gouvèrnèmint fèdèral! Asteûre qui l’virus’a passé avaur-là èto, nos ratindrans cor one miète di pus.

Come nosse soçon Marcel nos l’a raconté ènawêre, li CCW a v’lu, cite-anéye-ci, rinde bon d’vwêr à tos lès cias èt à totes lès cènes qu’ont branmint bouté timps do Coronavirus. Come vos l’avoz vèyu su l’gazète, li samwin.ne passéye, il l’zî ont minme d’ner l’Gaillarde d’ardjint. Èt c’è-st-insi èto qui n’s-avans tchwèsi lès deûs tècses qui nos v’nans d’ètinde.

Nos l’avans faît avou Djosèf Dewez pace qu’i nos chone qu’i causenut si bin di ç’qui s’passe asteûre.

A Cafarna.om’, i-gn-aveûve là on raploû d’tos lès diâles. Bin sûr audjoûrdu, nos n’nos p’lans pus rachoner come divant su l’Place Sint-Aubwin oudobin su l’place do Vî Martchî! C’èst l’Coronavirus qu’ènnè lès causes! Èt avou ostant d’djins, ci n’èsteûve pus possibe di moussî dins l’maujone, èwou ç’qui Jésus raconteûve si bone Novèle.

Ni v’la-t-i nin qu’arive vélà on-ome qui n’sét pus roter, pace qu’il a l’mau sint Stampe – pace qu’il èst paralysé, s’apinse qu’on dit è Francès. Li, i nos fé sondjî à tos lès cias qu’ont viké malaujîyemint cès dérins mwès-ci, come cit-ome-là: lès malades coûtchîs su leû lét d’misére èt tos l’s-ôtes qui, dispû dès-ans èt dès razans, ont dandjî d’soçons po p’lu viker one miète à mode di djins. Come nos l’dit on spot Walon: ‘I-gn-a branmint qui s’ont r’trovés l’cu dins lès broûs!»

C’è-st-adon èto qu’nos-avans vèyu one masse di boute-po-rin si lèver po d’ner on fèl côp d’mwin à cès pôves mivèts-là. Zèls, i m’font sondjî aus quate pwârteûs qu’ont wasu passer pa l’prumî plantchî po-z-ariver addé Jésus. I v’lin.n’à tote fwace qui l’ome rèscontère li Sègneûr baube à baube. I pinsin.n’bin qu’ça lî freûve do bin dè l’veûy – li qu’a branmint do keûr – èt d’yèsse sognî pa nosse Sègneûr. I sondjin.n’à pus taurd dins l’èspwêr di saquants bias djoûs, maugré tot.

Combin gn-a-t-i nin yeû, don, dès-omes èt dès feumes qui s’ont mostrés frés d’leûs frés, qu’ont fé dès masses po l’s-ospitaus. Oudobin, come lès Molons, qu’ont stî tchanter pad’vant lès maujones po lès vîyès djins èt insi, lèzî paurtadjî one miète di boneûr? Oyi ça, i-gn-a yeû tant èt tant qu’ont stî dèl boune simince sitraméye su lès têres, do payis d’Nameur èt d’avaur-là. Dès masses di djins ont stî tote sibaréyes di ç’qui s’aveûve passé, savoz! One boune raîson di rinde grâce audjoûrdu po tot ça!

Dins on bîyèt walon, su RCF, dj’a dit qui dès djins causin.n’èto qu’i faureut bin tchwèsi one ôte maniére di viker èchone. Ci sèrè dins l’tècse qui nos choûterans tot-à-l’eûre. Come Isaïe nos l’dîjeûve dins l’prumêre lècture: i n’nos faut pus viker come ayîr, mins fé crèche on novia monde. Branmint l’ont d’djà faît djaurner.

Adon, n’eûchans nin peû d’bouter tortos po ç’qu’èst jusse, po ç’qu’èst bon, èwou ç’qui n’vikans tos lès djoûs. Èt nos sèrans lès cias qui f’ront crèche one têre pus bèle, on monde pus jusse, qui f’ront, al mode di Jésus, r’lèver l’ome coutchî su s’civiére. Djè so sûr, adon, ci sèrè on timps d’apaujemint po lès pus cochoyus.

Plaî-st-à Diè, mès djins!