En moyenne 235 tests sont effectués par jour au centre de dépistage de Brussels Airport

Depuis l’ouverture du centre de dépistage dédié au Covid-19 à Brussels Airport lundi dernier, 235 personnes en moyenne se sont fait tester chaque jour, a indiqué Brussels Airport lundi. Les passagers revenant d’une zone rouge peuvent se faire tester à leur arrivée à l’aéroport et recevoir leur résultat endéans les 24 heures.

«Au total, quelque 1.600 tests ont été effectués depuis lundi dernier», a ajouté la porte-parole de Brussels Airport, Ihsane Chioua Lekhli. «Le nombre de tests positifs n’est en revanche pas connu. Les résultats sont confidentiels et sont communiqués directement au passager concerné.»

En moyenne, 10.000 personnes par jour sont rentrées en Belgique la semaine dernière, mais il n’est pas précisé combien d’entre elles revenaient d’une zone rouge.

Actuellement, les passagers qui rentrent chez eux doivent encore attendre 24 heures pour connaître le résultat de leur test PCR (qui détecte les nouvelles infections à l’aide d’un frottis dans le nez). À partir de la fin septembre, il sera disponible dans les trois heures, car un laboratoire mobile sera installé à Zaventem pour effectuer les analyses sur place.

Le centre de dépistage se trouve à la sortie du hall des départs. Il s’agit d’une initiative de Brussels Airport Company, qui offre un espace extérieur à Ecolog, une entreprise spécialisée en logistique et en gestion de crise. Ecolog a monté l’infrastructure, l’exploite et prend en charge la totalité de l’investissement. Les passagers paient donc leur test à Ecolog. Mais pour les Belges revenant d’une zone rouge et munis d’un code d’activation, ce dépistage est gratuit grâce à un remboursement immédiat par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami).

Dès que le laboratoire mobile sera prêt, les passagers en partance pourront également se faire tester s’ils le souhaitent. Ils paieront dans ce cas la totalité du montant (67 euros pour un test standard avec un résultat dans les neuf heures ou 135 euros pour un test rapide, dont le résultat sera disponible dans les trois heures).