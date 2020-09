Filter Café Filtré présente sa version d’une rue Picard piétonne et verte

Le projet prévoit une rue piétonnisée et verdurisée, et un axe vert reliant le quartier au parc de Tour & Taxis. RuePicardstraat via Facebook

La rue Picard, piétonnisée cet été, va-t-elle le rester? Le mouvement citoyen Filter Café Filtré a en tout cas présenté sa vision urbanistique du quartier.

Le mouvement citoyen Filter Café Filtré a présenté une vision finale de son projet d’été de six semaines «rue PICARD», dimanche lors de la journée sans voiture à Bruxelles. Pendant six semaines, une partie de la rue Picard a été transformée en rue résidentielle, mais Filter Café Filtré a désormais élaboré une vision à long terme du quartier. La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen!) et le secrétaire d’État bruxellois à l’urbanisme Pascal Smet (one.brussels-sp.a) étaient présents pour recevoir la vision finale.

L’expérience estivale rue PICARD résulte de la période de confinement quand ce qui n’allait pas est devenu évident. Les riverains et le Filter Café Filtré Atelier se sont retroussé les manches pour rendre la rue piétonne et organiser des activités de plein air dans la nouvelle rue résidentielle.

Ce qui a commencé par une expérience d’une semaine s’est finalement transformé en une aventure de six semaines. «Pendant six semaines, les gens sont sortis, les enfants ont appris à faire du vélo et ils ont pu jouer librement. Comme toujours avec nos projets, nous avons élaboré une vision finale pour la rue et nous espérons qu’une solution à long terme pourra en résulter», a confié Annekatrien Verdick de Filter Café Filtré.

La vision finale qu’ils ont présentée aux politiques bruxellois assure que la rue Picard et ses environs forment un lien entre le parc de Tour & Taxis et le parc Élisabeth. C’est une combinaison de zones adoucies, semi-adoucies et pavées. Autour d’un espace vert central avec des éléments ludiques, il y aura également une boucle vélo pour les enfants où ils pourront expérimenter le cyclisme.

