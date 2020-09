Deux élèves positifs au Covid-19 à Tourpes: la classe a été fermée

Deux élèves de l’école communale de Tourpes ont été déclarés positifs au coronavirus. En conséquence, leur classe de 5e et 6e primaire a été mise en quarantaine.

Une classe de 5e et 6e primaire de l’école communale de Tourpes a été mise en quarantaine ce lundi après la détection de deux cas positifs. Après l’école Saint-Vincent de Belœil et l’implantation Tour Saint-Pierre du Centre éducatif Saint-Pierre, c’est à notre connaissance la troisième école en Wallonie picarde à devoir prendre pareille mesure. Et ce ne sera pas la dernière vu le testing massif effectué depuis la rentrée scolaire.

«Un enfant de Tourpes a été testé positif fin de la semaine passée tandis que les résultats du second cas sont tombés ce week-end. Ces élèves n’ont aucun lien de parenté. Comme le veut la procédure, la classe de 5e et 6e a été mise en quarantaine pour une durée de quinze jours,» nous dit l’échevin de l’Enseignement Willy Hourez.

La direction de cet établissement, qui connaît un bel accroissement de sa fréquentation, a envoyé un courrier aux parents de la classe concernée pour les inviter à faire tester leurs enfants. L’institutrice a également été testée ce week-end.