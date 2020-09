Mécontent du changement de nom du sp.a, le centre Vooruit va se renommer en Kolruit

Illustration picture shows the Vooruit concert hall in Ghent, . BELGA PHOTO NICOLAS MAETERLINCK BELGA

Le centre d’art de Gand Vooruit a annoncé lundi changer son nom en ‘Kolruit’ afin de manifester son mécontentement alors que les socialistes flamands du sp.a qui ont décidé d’utiliser ce nom pour leur parti politique à partir de décembre. Sur la façade du bâtiment, des bannières sont suspendues au-dessus des lettres «V» et «O» afin de changer le nom en ‘Kolruit’. L’image a été publiée sur le site internet du centre artistique.

Dans un message sur le site web, la direction du Vooruit explique pourquoi la question est si sensible. «Le double usage du nom Vooruit prive non seulement le centre artistique du contrôle de sa propre réputation, de son autonomie dans le débat public et de son accessibilité à un large public, mais il pèse aussi lourdement sur les relations avec les sponsors, les autorités, les clients qui louent des salles et les centaines de partenaires qui contribuent chaque année au contenu de notre programme», peut-on lire.

La connotation politique pose également problème au centre culturel. La charge politique causera des problèmes à long terme, estiment les responsable du centre. «Sans parler de l’enchevêtrement de hashtags, d’URL, d’adresses électroniques et de comptes Instagram», soulignent-ils.

La direction du centre exige des explications de la part du sp.a.