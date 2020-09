Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Covid-19: comment évolue la pandémie en Belgique et dans le monde? Voici les informations qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 21 septembre.

1 200 nouvelles contaminations enregistrées entre le 11 et le 17 septembre, soit une hausse de 62%

Au total, 102 295 contaminations au coronavirus ont été comptabilisées, ressort-il lundi des chiffres provisoires de la dernière mise à jour du tableau de bord de l’Institut de santé publique, Sciensano. Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 1 196,1 cas entre le 11 et le 17 septembre en Belgique, soit une hausse de 62%.

Près de la moitié des Belges actifs télétravaillent au moins une fois par semaine

Depuis l’expansion du télétravail à la faveur du confinement, près de la moitié (45%) des Belges actifs travaillent à domicile au moins une fois par semaine, soit deux fois plus que l’an dernier, ressort-il lundi d’une enquête menée par le SPF Mobilité et l’Institut pour la sécurité routière Vias.

Pour une majorité d’employés, la crise a renforcé le sentiment d’isolation sociale

Pour une majorité d’employés, la crise du Covid-19 a renforcé le sentiment d’isolation sociale. Près de quatre sur cinq d’entre eux (78%) soulignent ainsi une diminution de l’interaction sociale au travail durant ces derniers mois, d’après une étude de la KU Leuven relayée lundi par la société de ressources humaines StepStone. La crise a également affecté leur motivation, avec un quart des sondés (25%) qui affirment évoluer aujourd’hui au sein d’un emploi plus stimulant, et 17% déplorent un constat opposé.

Pas de leçon à l’école communale de Houdeng-Goegnies pendant deux semaines

Une enseignante a été contrôlée positive au Covid-19. Une garderie est organisée.

Coronavirus: «Le groupe d’âge le plus touché commence à glisser vers les 10-19 ans»

Le centre de crise a tenu une nouvelle conférence de presse ce lundi pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus dans notre pays. Voici ce qu’il en ressort.

La confiance des consommateurs à son plus haut niveau depuis le mois de mars

La confiance des consommateurs est repartie clairement à la hausse en septembre, indique lundi la Banque nationale dans son enquête mensuelle en la matière. Cet indicateur s’est en effet nettement redressé durant ce mois, effaçant ainsi plus que totalement la turbulence constatée en août. Il n’avait plus atteint un niveau aussi élevé depuis le mois de mars, soit avant la crise du coronavirus.

Le parlement bruxellois ouvre sa session et compte ses absents pour quarantaine

La parlement bruxellois a ouvert officiellement lundi matin, en séance plénière, sa session 2020-2021. Le rebond de la pandémie de Covid-19 n’a pas épargné l’assemblée bruxelloise dont neuf députés étaient absents pour cause de mise en quarantaine.

En moyenne 235 tests sont effectués par jour au centre de dépistage de Brussels Airport

Depuis l’ouverture du centre de dépistage dédié au Covid-19 à Brussels Airport lundi dernier, 235 personnes en moyenne se sont fait tester chaque jour, a indiqué Brussels Airport lundi. Les passagers revenant d’une zone rouge peuvent se faire tester à leur arrivée à l’aéroport et recevoir leur résultat endéans les 24 heures.

La CNE mise sur une réduction du temps de travail pour sortir de la crise

Une cinquantaine de syndicalistes de la CNE se sont rassemblés lundi de 10 h 20 à 12 h 30 sur la place de la Monnaie à Bruxelles pour réclamer une réduction du temps de travail dans le commerce, en écho à la crise sanitaire.

Le Covid-19 a un impact «dévastateur» sur les populations les plus vulnérables

La pandémie de Covid-19 a un impact économique «dévastateur» sur les populations les plus vulnérables au monde, déplacées ou vivant dans des zones de conflit, poussées à la faim ou à la déscolarisation, selon l’étude d’une ONG publiée lundi.

Le bilan de la pandémie de Covid-19 dans le monde lundi à 13 h 00

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 961 531 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 13 h 00.

Le Québec entre dans la seconde vague

Le Québec, province la plus durement touchée par la pandémie de coronavirus au Canada, est entrée «dans la deuxième vague», a prévenu lundi le directeur national de la santé publique en annonçant près de 600 cas en une journée.

Le Royaume-Uni relève le niveau d’alerte coronavirus

Le Royaume-Uni a relevé lundi le niveau d’alerte mesurant l’évolution de l’épidémie de nouveau coronavirus, les autorités sanitaires avertissant que le pays risquait de déplorer plus de 200 morts par jour en novembre sans «changement de cap».

Le spectre de nouvelles restrictions fait plonger les Bourses européennes

Les places boursières européennes ont renoué lundi avec leurs périodes sombres du printemps, ébranlées par la résurgence de la pandémie de Covid-19 à travers l’Europe et les potentielles conséquences économiques de restrictions de mouvements.

Prolongation du régime de bons à valoir pour les événements annulés

Jusqu’à la fin de l’année, les organisateurs d’événements seront autorisés à délivrer un bon à valoir, et non à un remboursement pur et simple des tickets, s’ils sont contraints d’annuler leur événement pour cause de coronavirus, a annoncé lundi la ministre en charge de la Protection des consommateurs, Nathalie Muylle (CD & V).

Une assistance de 20 000 spectateurs autorisée pour le GP d’Eifel au Nürburgring

Ce rendez-vous de la Formule 1 au Nürburgring du 9 au 11 octobre est le premier sur le circuit de Nürburg depuIs 7 ans.

Avant même son envol, Roland-Garros en zone de turbulences

Pas encore lancé, déjà chahuté: Roland-Garros, exceptionnellement reporté du printemps à l’automne à cause du Covid-19, a connu ses premières turbulences avant même de vivre ses premiers échanges, avec cinq joueurs et une joueuse exclus des qualifications avant qu’elles ne débutent.

Genk ne pourra accueillir que 2500 spectateurs

Les scènes vues dans les tribunes de Genk, dimanche lors de la réception de Malines, n’ont pas fait plaisir. De nombreux supporters assistaient à la rencontre sans masque, ni distanciation physique. Si le club limbourgeois a rappelé ses fans à l’ordre et a tenté de calmer le jeu en matinée, la sanction est tombée, du ministre des Sports, Ben Weyts (N-VA), dans l’après-midi. L’autorisation donnée au Racing de faire entrer 5 000 personnes dans le stade est réduite de moitié, pour la réception d’Ostende, lundi prochain. Ils ne seront donc que 2 500.

