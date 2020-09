VIDÉOS | Splendide but de Praet, assist de Castagne: beau succès pour Leicester et ses Belgian Foxes

Leicester, avec Timothy Castagne, Dennis Praet et Youri Tielemans, a signé une deuxième victoire de rang en ce début de championnat anglais.

Les Foxes, grâce notamment à un but de Praet et un assist de Castagne, se sont imposés 4-2 devant Burnley. Leicester est premier avec six points, Burnley 14e (0 pt).

Les Clarets ont pourtant ouvert le score dès la 10e minute par l’intermédiaire de l’attaquant néo-zélandais Chris Wood (0-1, 10e). Mais dix minutes plus tard, la phalange de Brendan Rodgers a rétabli l’égalité via Harvey Barnes, bien servi par Castagne dans le rectangle sur un rapide contre.

CASTAGNE !! 🅰 🇧🇪



Après son but la semaine dernière, Castagne est désormais passeur.



C'est Barnes qui se charge de mettre le ballon au fond 👌#LEIBUR pic.twitter.com/ripQvFQvLH — VOOsport (@VOOsport) September 20, 2020

Au retour des vestiaires, un nouveau centre de Castagne, bien trouvé dans l’intervalle par Youri Tielemans, a contraint Erik Pieters à marquer contre son camp (2-1, 50e). Arrivé cet été en provenance de l’Atalanta Bergame, Castagne compte désormais un but et un assist en deux journées. James Justin a ensuite fait 3-1 peu après l’heure de jeu (61e).

Tielemans ? Castagne ? ?



Les deux Belges sont à la base du deuxième but de Leicester 💪#LEIBUR pic.twitter.com/dPUAl4HrDh — VOOsport (@VOOsport) September 20, 2020

Burnley a fait douter Leicester six minutes entre le but de Jimmy Dunne (3-2, 73e) et le but de Dennis Praet (4-2, 79e) d’une magnifique frappe lointaine. Le Diable rouge a inscrit son premier but de la saison, le second pour la formation anglaise depuis son arrivée il y a plus d’un an. Il a ensuite cédé sa place à la 83e.